दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए रेखा गुप्ता सरकार लगातार कड़े कदम उठा रही है. इसी कड़ी एक और फैसला लिया गया है, जिसके तहत जिन गाड़ियों का पॉल्यूशन खत्म हो गया होगा या जिनके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा. यह जानकारी दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दी.

क्यों लिया गया यह फैसला?

मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए अहम फैसला लिया गया है. इसके तहत उन वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा, जिनका पीयूसी यानी पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं है. ऐसे वाहनों का चालान भी काटा जाएगा. इसके अलावा अगर बीएस6 से कम का दिल्ली के बाहर का कोई वाहन आता है तो उसे जब्त कर लिया जाएगा.

किन-किन चीजों पर लगा हुआ है बैन?

गौरतलब है कि लगातार बढ़ते प्रदूषण की वजह से दिल्ली में ग्रैप-4 लागू है. ऐसे में निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है. निर्माण सामग्री जैसे बदरपुर और रेत लाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध है. साथ ही, डीजल जनरेटरों को चलाने पर भी बैन लगा दिया गया है.

दिल्ली में हालात कितने खराब?

बता दें कि दीपावली के बाद से ही दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है. 14 दिसंबर को दिल्ली में औसत एक्यूआई 400 के पार था, जबकि कई जगहों पर यह 500 से 600 तक दर्ज किया गया. इसे लेकर लोग लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं. उनका कहना है कि दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार इस मोर्चे पर लगातार फेल साबित हुई है.

