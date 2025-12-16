हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL Auction 2026 Live: आज IPL ऑक्शन, 369 खिलाड़ियों पर लगेगी बोली; क्या टूट जाएगा ऋषभ पंत का रिकॉर्ड?

IPL 2026 Mini Auction Live Updates: यहां आपको आईपीएल 2026 की मिनी ऑक्शन का हर अपडेट मिलेगा. नीलामी के सभी अपडेट्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें.

By : मोहम्मद वाहिद  | Updated at : 16 Dec 2025 02:09 PM (IST)

आज आईपीएल 2026 की ऑक्शन होनी है. इस बार मिनी ऑक्शन है. यह ऑक्शन आबू धाबी में होगी. आप टीवी और मोबाइल दोनों पर आईपीएल 2026 ऑक्शन लाइव देख सकेंगे. इसके अलावा abplive.com पर आपको आईपीएल 2026 की नीलामी के सभी अपडेट्स मिल जाएंगे. इस बार की नीलामी में ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन सबसे महंगे बिक सकते हैं. 

आईपीएल 2026 की नीलामी में 350 से ज्यादा खिलाड़ियों पर बोली लगेगी. हालांकि, इसमें ज्यादा से ज्यादा 77 प्लेयर ही बिक सकते हैं. इस नीलामी में सबसे ज्यादा पैसा कोलकाता नाइट राइडर्स के पास है. केकेआर के पास 64 करोड़ 30 लाख रुपये हैं. केकेआर की नजरें टीम को नए सिरे से तैयार करने पर होंगी, क्योंकि टीम को ऑक्शन में करीब 13 खिलाड़ियों को खरीदना है.

इस मिनी ऑक्शन में सभी 10 टीमें कुल 77 खिलाड़ियों को खरीदने के लिए अबू धाबी में होने वाले आयोजित ऑक्शन में बैठेंगी. जिसमें सभी टीमों के पास कुल पैसे मिलाकर 237 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि उपलब्ध है. नीलामी में सबसे कम पैसा मुंबई इंडियंस के पास है. MI के पास सिर्फ 2 करोड़ 75 लाख रुपये ही हैं.

चेन्नई सुपर किंग्स के पास 43 करोड़ से ज्यादा की रकम

आईपीएल 2026 के लिए होने वाले मिनी ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स के पास सबसे बड़ी पर्स 64 करोड़ 30 लाख रुपए का है. केकेआर की नजरें टीम को नए सिरे से तैयार करने पर होंगी, क्योंकि टीम को ऑक्शन में कुल 13 खिलाड़ियों को खरीदना है. इस मिनी ऑक्शन में खिलाड़ियों पर बोली लगाते समय नाइटराइडर्स को सुपरकिंग्स से चुनौती मिल सकती है. चेन्नई के पास ऑक्शन में दूसरी सबसे बड़ी पर्स 43 करोड़ 40 लाख रुपए का है. वहीं, सुपरकिंग्स भी मिनी ऑक्शन में अपनी टीम संतुलन के हिसाब से अच्छे खिलाड़ियों को खरीदना चाहेगी.

आईपीएल 2026 की नीलामी में इन स्टार खिलाड़ियों पर रहेंगी नजरें 

आईपीएल 2026 की नीलामी में कैमरून ग्रीन के अलावा वेंकटेश अय्यर, रवि बिश्नोई, लियाम लिविंगस्टोन, जैमी स्मिथ, टिम सीफर्ट, मथीषा पथिराना, सरफराज खान, स्टीव स्मिथ और पृथ्वी शॉ जैसे स्टार खिलाड़ियों पर सभी की नजरें रहेंगी. इसमें वेंकटेश अय्यर, लियाम लिविंगस्टोन, रवि बिश्नोई और कैमरून ग्रीन काफी बड़ी रकम में बिक सकते हैं. ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ पिछले सीजन अनसोल्ड रहे थे, लेकिन एक बार फिर उन्हें नीलामी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है.

14:09 PM (IST)  •  16 Dec 2025

IPL 2026 Auction Live Updates: 2:30 बजे शुरू होगी ऑक्शन

आईपीएल 2026 की नीलामी दोपहर 2:30 बजे शुरू होगी. ऑक्शन को आप मोबाइल पर जियोहॉटस्टार पर देख सकेंगे. वहीं टीवी पर ऑक्शन आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर लाइव देख सकते हैं. 

13:54 PM (IST)  •  16 Dec 2025

IPL 2026 Auction Live Updates: नीलामी में किस टीम के पास कितना पैसा?

कोलकाता नाइट राइडर्स- 64.3 करोड़ रुपये
चेन्नई सुपर किंग्स- 43.4 करोड़ रुपये
सनराइजर्स हैदराबाद- 25.5 करोड़ रुपये
लखनऊ सुपर जायंट्स- 22.95 करोड़ रुपये
दिल्ली कैपिटल्स- 21.8 करोड़ रुपये
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु- 16.4 करोड़ रुपये
राजस्थान रॉयल्स- 16.05 करोड़ रुपये
गुजरात टाइटंस- 12.9 करोड़ रुपये
पंजाब किंग्स- 11.5 करोड़ रुपये
मुंबई इंडियंस- 2.75 करोड़ रुपये

IPL Auction CSK RCB IPL INDIAN PREMIER LEAGUE IPL 2026 IPL 2026 Auction
