IPL ऑक्शन में बेटे के सिलेक्शन पर पप्पू यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'अब सार्थक के नाम से…'

आईपीएल 2026 के लिए नीलामी जारी है. ऑक्शन में बिहार की पूर्णिया सीट से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के बेटे 30 लाख में बिके हैं. केकेआर ने उन्हें खरीदा है. एक पिता के लिए यह बड़ी उपलब्धि है. इसको लेकर सांसद पप्पू यादव की पहली प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने मंगलवार (16 दिसंबर, 2025) की शाम अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए खुशी का इजहार किया.

पप्पू यादव ने एक्स पर लिखा है, "बधाई बेटू, जमकर खेलो, अपनी प्रतिभा के दम पर अपनी पहचान बनाओ, अपनी चाहत पूरी करो! अब सार्थक के नाम से बनेगी हमारी पहचान!" पप्पू यादव के इस पोस्ट पर लोग उन्हें (पप्पू यादव) भी बधाई दे रहे हैं.

बधाई बेटू

जमकर खेलो



अपने प्रतिभा के दम पर

अपनी पहचान बनाओ

अपनी चाहत पूरी करो!



अब सार्थक के नाम से

बनेगी हमारी पहचान! pic.twitter.com/s3gOGe72c2 — Pappu Yadav (@pappuyadavjapl) December 16, 2025

दूसरी ओर बिहार के सुपौल के रहने वाले मोहम्मद इजहार को मुंबई इंडियंस ने खरीदा है. 30 लाख रुपये में उन्हें खरीदा गया है. ऑक्शन में सबसे ज्यादा कीमत में ऑस्ट्रेलिया के खूंखार ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन बिके हैं. ग्रीन को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा. वह आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं.

30 लाख में और कौन-कौन बिका?

तेजस्वी दहिया को 30 लाख में केकेआर ने खरीदा

अमित कुमार को 30 लाख में सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा

दक्ष कामरा को 30 लाख में केकेआर ने खरीदा

ओंकार तुकाराम तर्मले को 30 लाख में सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा

मोहम्मद इजहार को 30 लाख में मुंबई इंडियंस ने खरीदा

साकिब हसन को 30 लाख में सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा

अथर्व अंकोलकर को 30 लाख में मुंबई इंडियंस ने खरीदा

प्रफुल हिंगे को 30 लाख रुपये में हैदराबाद ने खरीदा

सार्थक रंजन को 30 लाख में केकेआर ने खरीदा

डीपीएल में सार्थक ने किया था शानदार प्रदर्शन

बता दें कि पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन ने दिल्ली प्रीमियर लीग (डीपीएल) 2025 में काफी शानदार प्रदर्शन किया था. नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स की ओर से खेलते हुए सार्थक ने मात्र 58 गेंदों में शतक ठोक दिया था. इसमें 7 चौके और 7 छक्के शामिल थे. अब आईपीएल के ऑक्शन में 30 लाख में बिके जाने के बाद फिर से सुर्खियों में हैं.

यह भी पढ़ें- लोकसभा या राज्यसभा! नितिन नबीन को कहां भेजेगी BJP? एक्सपर्ट ने बताया छोड़ना पड़ेगा MLA पद