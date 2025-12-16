IPL ऑक्शन में बेटे के सिलेक्शन पर पप्पू यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'अब सार्थक के नाम से…'

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारIPL ऑक्शन में बेटे के सिलेक्शन पर पप्पू यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'अब सार्थक के नाम से…'

IPL Auction 2026: बेटे सार्थक रंजन के सिलेक्शन से पप्पू यादव गदगद हैं. उन्होंने अपने बेटे को जमकर खेलने के लिए कहा है. उनके पोस्ट के बाद लोग उन्हें (पप्पू यादव) भी बधाई दे रहे हैं.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 16 Dec 2025 09:04 PM (IST)
Preferred Sources

आईपीएल 2026 के लिए नीलामी जारी है. ऑक्शन में बिहार की पूर्णिया सीट से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के बेटे 30 लाख में बिके हैं. केकेआर ने उन्हें खरीदा है. एक पिता के लिए यह बड़ी उपलब्धि है. इसको लेकर सांसद पप्पू यादव की पहली प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने मंगलवार (16 दिसंबर, 2025) की शाम अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए खुशी का इजहार किया.

पप्पू यादव ने एक्स पर लिखा है, "बधाई बेटू, जमकर खेलो, अपनी प्रतिभा के दम पर अपनी पहचान बनाओ, अपनी चाहत पूरी करो! अब सार्थक के नाम से बनेगी हमारी पहचान!" पप्पू यादव के इस पोस्ट पर लोग उन्हें (पप्पू यादव) भी बधाई दे रहे हैं. 

दूसरी ओर बिहार के सुपौल के रहने वाले मोहम्मद इजहार को मुंबई इंडियंस ने खरीदा है. 30 लाख रुपये में उन्हें खरीदा गया है. ऑक्शन में सबसे ज्यादा कीमत में ऑस्ट्रेलिया के खूंखार ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन बिके हैं. ग्रीन को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा. वह आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं. 

30 लाख में और कौन-कौन बिका?

  • तेजस्वी दहिया को 30 लाख में केकेआर ने खरीदा
  • अमित कुमार को 30 लाख में सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा
  • दक्ष कामरा को 30 लाख में केकेआर ने खरीदा
  • ओंकार तुकाराम तर्मले को 30 लाख में सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा
  • मोहम्मद इजहार को 30 लाख में मुंबई इंडियंस ने खरीदा
  • साकिब हसन को 30 लाख में सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा
  • अथर्व अंकोलकर को 30 लाख में मुंबई इंडियंस ने खरीदा
  • प्रफुल हिंगे को 30 लाख रुपये में हैदराबाद ने खरीदा
  • सार्थक रंजन को 30 लाख में केकेआर ने खरीदा

डीपीएल में सार्थक ने किया था शानदार प्रदर्शन

बता दें कि पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन ने दिल्ली प्रीमियर लीग (डीपीएल) 2025 में काफी शानदार प्रदर्शन किया था. नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स की ओर से खेलते हुए सार्थक ने मात्र 58 गेंदों में शतक ठोक दिया था. इसमें 7 चौके और 7 छक्के शामिल थे. अब आईपीएल के ऑक्शन में 30 लाख में बिके जाने के बाद फिर से सुर्खियों में हैं. 

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 9 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Published at : 16 Dec 2025 08:40 PM (IST)
Advertisement

