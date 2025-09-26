हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
How to Cut Onions Without Crying: अब प्याज काटते वक्त आपको नहीं आएगा रोना! इन 7 टिप्स को जरूर अपनाएं

How to Cut Onions Without Crying: अब प्याज काटते वक्त आपको नहीं आएगा रोना! इन 7 टिप्स को जरूर अपनाएं

How to Cut Onions Without Crying: बिना आंसू के किस तरह प्याज को काटा जाए, इन 7 तरीकों को आजमा कर देखें, बिल्कुल नहीं आएगा रोना.

By : मीनू झा  | Updated at : 26 Sep 2025 09:02 AM (IST)
How to Cut Onions Without Crying: बिना आंसू के किस तरह प्याज को काटा जाए, इन 7 तरीकों को आजमा कर देखें, बिल्कुल नहीं आएगा रोना.

How to Cut Onions Without Crying: प्याज को काटते समय आंखों से बिना रुके आंसू गिरना एक आम समस्या है. कई बार तो इतने आंसू आ जाते हैं कि किचन में खाना बनाना भी मुश्किल हो जाता है. लेकिन कुछ असरदार उपाय अपनाकर आप प्याज काटते समय आंखों से रोना पूरी तरह रोक सकते हैं.

प्याज को ठंडा करें: प्याज को काटने से पहले फ्रिज में 10 मिनट रखने से उसमें मौजूद रासायनिक तत्व कम सक्रिय होते हैं. इससे आंखों में जलन कम होती है और रोना नहीं आता.
धार वाला चाकू इस्तेमाल करें: धार वाला चाकू इस्तेमाल करने से प्याज के सेल्स कम टूटते हैं. इससे ल्यूटिन और सल्फर गैस कम निकलती है और आंखों में आंसू नहीं आते.
काटते समय हवा का ध्यान रखें: प्याज काटते समय किचन में वेंटिलेशन या पंखा ऑन करें. हवा के बहाव से सल्फर गैस दूर हो जाती है और आंखों में जलन नहीं होती.
आंखों को पानी से भिगो लें: काटने से पहले आंखों को हल्का पानी लगाना या ठंडे पानी में भिगोना भी मदद करता है. इससे आंखों की सतह पर एक परत बन जाती है और आंसू नहीं आते.
प्याज को आधा काटें: प्याज को पूरे की बजाय आधा काटकर और फिर टुकड़े करें. इससे सल्फर गैस कम निकलती है और आंखों में जलन नहीं होती.
चश्मा पहनें: साधारण सुरक्षा चश्मा या किचन ग्लासेस पहनकर काटें. यह आंखों को गैस से बचाता है और रोने से रोकता है.
पानी के नीचे काटें: अगर ऊपर के उपाय काम न करें तो प्याज को हल्के पानी के नीचे काटें. पानी सल्फर गैस को रोकता है और आंखों में जलन नहीं आने देता.
Published at : 26 Sep 2025 09:02 AM (IST)
Tears Kitchen Tips Onion Chopping

Photo Gallery

