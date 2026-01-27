एक्सप्लोरर
सोते वक्त लंबे समय से गिर रही है लार तो हो जाएं सावधान, हो सकती है ये गंभीर बीमारी
सोते समय मुंह से लार आना कई बार हमारी नींद की गलत आदतों, नाक से जुड़ी परेशानी या फिर किसी अंदरूनी बीमारी का संकेत भी हो सकता है.
अक्सर सुबह उठते समय कई लोगों को एहसास होता है कि उनका तकिया गीला है या मुंह के आसपास लार लगी हुई है. ज्यादातर लोग इसे मामूली बात समझकर नजरअंदाज कर देते हैं और सोचते हैं कि शायद ज्यादा थकान की वजह से ऐसा हुआ होगा. लेकिन अगर यह समस्या कभी-कभार नहीं बल्कि लगातार कई दिनों या हफ्तों से हो रही है, तो इसे हल्के में लेना सही नहीं है. सोते समय मुंह से लार आना कई बार हमारी नींद की गलत आदतों, नाक से जुड़ी परेशानी या फिर किसी अंदरूनी बीमारी का संकेत भी हो सकता है. इसलिए जरूरी है कि इसके कारणों को समझा जाए और समय रहते सही कदम उठाए जाएं.
