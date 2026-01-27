सोते वक्त लंबे समय से गिर रही है लार तो हो जाएं सावधान, हो सकती है ये गंभीर बीमारी

जो लोग अक्सर करवट लेकर या पेट के बल सोते हैं, उनमें लार गिरने की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है. इस पोजीशन में मुंह पूरी तरह बंद नहीं रहता और गुरुत्वाकर्षण की वजह से मुंह में बनी लार बाहर निकल आती है. अगर आप पीठ के बल सोने की आदत डाल लें, तो इस परेशानी को काफी हद तक कम किया जा सकता है.