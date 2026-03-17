हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलCandle Magic: रोशनी ही नहीं, रंग भी बदलते हैं तकदीर; जानें कैंडल मैजिक में किस रंग की मोमबत्ती का क्या महत्व?

Candle Magic: रोशनी ही नहीं, रंग भी बदलते हैं तकदीर; जानें कैंडल मैजिक में किस रंग की मोमबत्ती का क्या महत्व?

How To Use Candle Magic: दुनियाभर में तमाम तरह के मैजिक फेमस हैं. सबको करने के अपने तरीके होते हैं. चलिए आपको ऐसे ही कैंडल मैजिक के बारे में बताते हैं कि यह कैसे होता है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 17 Mar 2026 03:04 PM (IST)
Preferred Sources

How To Use A Money Candle To Attract Wealth: कैंडल मैजिक यानी मोमबत्ती से जुड़े अनुष्ठान को जादुई प्रथाओं का सबसे आसान और प्रभावशाली तरीका माना जाता है. एक साधारण मोमबत्ती भी, अगर सही तरीके से तेल, जड़ी-बूटियों या खास प्रतीकों के साथ इस्तेमाल की जाए, तो आपकी इच्छाओं और इरादों को एनर्जी देने का माध्यम बन सकती है. माना जाता है कि जलती हुई लौ आपके इरादे को ब्रह्मांड तक पहुंचाने में मदद करती है और उसी ऊर्जा के साथ आपको जोड़ती है, जो आपके लक्ष्य को पूरा करने में सहायक हो। इसी कारण कई लोग आर्थिक समृद्धि और धन आकर्षित करने के लिए मनी कैंडल का इस्तेमाल करते हैं.

क्या है कैंडल मैजिक?

artoftheroot की रिपोर्ट के अनुसार, कैंडल मैजिक का विचार बहुत पुराना है और दुनिया की कई  स्पिरिचुअल परंपराओं में इसका इस्तेमाल होता रहा हैय इसमें मोमबत्ती को एक प्रतीक माना जाता है, जो आपकी इच्छा को दर्शाती है. जब मोमबत्ती जलती है तो ऐसा माना जाता है कि उसकी लौ आपकी कामना को ऊर्जा देती है और उसे साकार करने की दिशा में ब्रह्मांड से जोड़ती है. इस प्रक्रिया में मोमबत्ती का रंग भी अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि हर रंग एक अलग प्रकार की ऊर्जा या उद्देश्य से जुड़ा माना जाता है.

किसलिए होता है उपयोग?

उदाहरण के लिए हरे रंग की मोमबत्ती को धन, समृद्धि और विकास से जोड़ा जाता है. इसलिए आर्थिक सफलता या पैसों से जुड़े अनुष्ठानों में इसका इस्तेमाल अधिक किया जाता है. वहीं सफेद मोमबत्ती को शांति, संतुलन और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है, जबकि काले रंग की मोमबत्ती निगेटिव ऊर्जा से बचाव का प्रतीक मानी जाती है.

कैंडल मैजिक में सिर्फ मोमबत्ती ही नहीं, बल्कि कई अन्य तत्व भी शामिल होते हैं. कुछ लोग मोमबत्ती जलाने से पहले उस पर विशेष तेल लगाते हैं, जैसे "मनी ड्रॉइंग ऑयल" या "क्विक कैश ऑयल", जो धन आकर्षित करने की मंशा को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. इसके साथ-साथ तुलसी, दालचीनी या कुछ खास खनिज पदार्थ भी उपयोग में लाए जाते हैं, जिन्हें समृद्धि और पॉजिटिव ऊर्जा से जोड़ा जाता है.

इसे भी पढ़ें - प्रेग्नेंसी डायबिटीज को न करें नजरअंदाज, बच्चे की सेहत पर पड़ सकता है असर

कौन सी मोमबत्ती का क्या मतलब?

मोमबत्तियों के रंगों का अपना अलग महत्व भी बताया जाता है. नीला रंग शांति, समझ और संतुलन को दर्शाता है, जबकि हल्का नीला स्पष्टता और बेहतर संवाद का प्रतीक माना जाता है. गहरा नीला और इंडिगो रंग अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिक समझ से जुड़ा होता है. पीला रंग नए अवसरों और सामाजिक संपर्क को बढ़ाने वाला माना जाता है, वहीं लाल रंग प्रेम, जुनून और अट्रैक्शन से जुड़ा होता है.

इसी तरह पिंक रंग रोमांस और रिश्तों से जुड़ा है, जबकि बैंगनी रंग आध्यात्मिक विकास और रचनात्मकता को बढ़ाने वाला माना जाता है. ओरेंज रंग ऊर्जा और महत्वाकांक्षा को प्रेरित करता है, जबकि भूरा रंग स्थिरता और भौतिक संसाधनों से जुड़ा माना जाता है. सिल्वर और गोल्ड रंग भी खास माने जाते हैं, सिल्वर अंतर्ज्ञान और शुद्धता से जुड़ा है, जबकि गोल्ड समृद्धि, शक्ति और सफलता का प्रतीक माना जाता है. इसलिए कई लोग धन से जुड़े अनुष्ठानों में हरी मोमबत्ती के साथ गोल्ड रंग का भी उपयोग करते हैं, ताकि समृद्धि की ऊर्जा और मजबूत हो सके.

इसे भी पढ़ें- न ज्यादा ओवरटाइम, न ज्यादा टेंशन: इन 5 देशों में है शानदार वर्क-लाइफ बैलेंस

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 17 Mar 2026 03:04 PM (IST)
Tags :
Candle Magic Money Candle Ritual Money Candle Spell
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

लाइफस्टाइल
Candle Magic: रोशनी ही नहीं, रंग भी बदलते हैं तकदीर; जानें कैंडल मैजिक में किस रंग की मोमबत्ती का क्या महत्व?
रोशनी ही नहीं, रंग भी बदलते हैं तकदीर; जानें कैंडल मैजिक में किस रंग की मोमबत्ती का क्या महत्व?
लाइफस्टाइल
High Cholesterol In Young Age: अब छोटी उम्र से ही कोलेस्ट्रॉल का खतरा, हार्ट अटैक से बचना है तो... 11 मेडिकल इंस्टीट्यूट ने जारी की गाइडलाइन
अब छोटी उम्र से ही कोलेस्ट्रॉल का खतरा, हार्ट अटैक से बचना है तो... 11 मेडिकल इंस्टीट्यूट ने जारी की गाइडलाइन
लाइफस्टाइल
रात में नींद नहीं आती? रील्स और OTT की लत छोड़ने के लिए अपनाएं शास्त्रों का यह '5-मिनट वाला 'स्ट्रांग फॉर्मूला'
रात में नींद नहीं आती? रील्स और OTT की लत छोड़ने के लिए अपनाएं शास्त्रों का यह '5-मिनट वाला 'स्ट्रांग फॉर्मूला'
लाइफस्टाइल
Ayodhya Shri Ram Yantra: अयोध्या में स्थापित होगा दुनिया का पहला श्री राम यंत्र, जानिए इसका ज्योतिषीय रहस्य
Ayodhya Shri Ram Yantra: अयोध्या में स्थापित होगा दुनिया का पहला श्री राम यंत्र, जानिए इसका ज्योतिषीय रहस्य
Advertisement

वीडियोज

Iran- Israel War: 'डांसिंग डेथ का मारा इजरायल' ! | World War | Sansani |
Iran- Israel War: 7 हजार से ज्यादा ठिकानों पर हमले- Trump | World War | Breaking | Abp News
'इजरायल सभी मुस्लिम देशों का दुश्मन'- Iran
LPG की किल्लत से जनता परेशान?
चुनाव से पहले तबादलों के पीछे का 'असली सच' क्या?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'बच्चा गोद लेने वाली सभी महिलाओं को मिले मैटरनिटी लीव, सिर्फ 3 महीने नहीं...', अडॉप्शन पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश
'बच्चा गोद लेने वाली सभी महिलाओं को मिले मैटरनिटी लीव, सिर्फ 3 महीने नहीं...', अडॉप्शन पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Varanasi News: गंगा के बीच इफ्तार पार्टी करना पड़ा महंगा, चिकन बिरयानी खाने-फेंकने के आरोप में 14 गिरफ्तार
वाराणसी: गंगा के बीच इफ्तार पार्टी करना पड़ा महंगा, चिकन बिरयानी खाने-फेंकने के आरोप में 14 गिरफ्तार
विश्व
USCIRF का असली चेहरा बेनकाब! क्या है इसकी रिपोर्ट्स का डार्क सीक्रेट, पढ़िए पूरा कच्चा चिट्ठा
USCIRF का असली चेहरा बेनकाब! क्या है इसकी रिपोर्ट्स का डार्क सीक्रेट, पढ़िए पूरा कच्चा चिट्ठा
आईपीएल 2026
IPL 2026 के बीच ये टीमें खेलेंगी इंटरनेशनल क्रिकेट, टी20 और वनडे सीरीज का शेड्यूल जारी
IPL 2026 के बीच ये टीमें खेलेंगी इंटरनेशनल क्रिकेट, टी20 और वनडे सीरीज का शेड्यूल जारी
बॉलीवुड
बॉलीवुड के बाद अब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में किस्मत आजमाएंगे गोविंदा? निरहुआ के संग दिखे तो शुरू हुई ऐसी चर्चा
निरहुआ के संग दिखे गोविंदा, क्या अब भोजपुरी फिल्मों में आजमाएंगे हाथ? शुरू हुई ऐसी चर्चा
विश्व
Israel-Iran War: जंग खत्म करना चाहते हैं अमेरिका और ईरान? हमलों के बीच अराघची और ट्रंप के दूत में पहली बार हुई बात
Israel-Iran War: जंग खत्म करना चाहते हैं अमेरिका और ईरान? हमलों के बीच अराघची और ट्रंप के दूत में पहली बार हुई बात
शिक्षा
यूपी बोर्ड में पहली बार स्टेप मार्किंग से मिलेंगे नंबर, 18 मार्च से चेक होंगी कॉपियां
यूपी बोर्ड में पहली बार स्टेप मार्किंग से मिलेंगे नंबर, 18 मार्च से चेक होंगी कॉपियां
ट्रेंडिंग
LPG संकट के बीच ट्रेन में बिकने लगे उपले! वीडियो देख पकड़ लेंगे माथा
LPG संकट के बीच ट्रेन में बिकने लगे उपले! वीडियो देख पकड़ लेंगे माथा
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget