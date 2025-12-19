टेंशन हेडेक में सिर के आगे, कनपटी या गर्दन के पीछे कसाव महसूस होता है, जैसे सिर पर पट्टी बंधी हो. दर्द हल्का से मध्यम होता है और सिर के दोनों तरफ रहता है. इसके साथ गर्दन में जकड़न और सिर की त्वचा में संवेदनशीलता हो सकती है, लेकिन उल्टी या रोशनी से परेशानी नहीं होती. यह अक्सर तनाव, गलत बैठने की आदत, स्क्रीन देखने और समय पर खाना न खाने से होता है.