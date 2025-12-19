एक्सप्लोरर
यूरिन से पता चलेगी शरीर की असली उम्र, वैज्ञानिकों ने खोजी नई 'एजिंग क्लॉक'
वैज्ञानिकों ने यूरिन के जरिए शरीर की असली उम्र जानने की तकनीक विकसित की है. “यूरिन एजिंग क्लॉक” microRNA के जरिए बताती है कि शरीर अंदर से कितना बूढ़ा हो चुका है.
वैज्ञानिकों ने उम्र को जानने का एक नया तरीका खोजा है. उन्होंने एक नई तकनीक विकसित की है, जिससे यह आसानी से पता चल सकता है कि आपका शरीर अंदर से कितना बूढ़ा हो चुका है. इस तकनीक में खून की नहीं बल्कि यूरिन की जरूरत होगी. वैज्ञानिक आपके यूरिन सैंपल की जांच के माध्यम से यह बता सकते हैं कि आप कितने बूढ़े या कितने जवान हैं. इस तकनीक को “यूरिन एजिंग क्लॉक” के नाम से जाना जा रहा है.
Published at : 19 Dec 2025 09:11 AM (IST)
राजशेखर त्रिपाठी
