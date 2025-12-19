एक्सप्लोरर
Sleeping Tips for Winter: क्या आप भी मोजे पहनकर सोते हैं? डॉक्टर से जान लें इसे नुकसान
इनमें से एक तरीका रात को मोजा पहनकर सोना है. लेकिन अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या मोजा पहनकर सोना सही है,यह हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है या नुकसान करने वाला है.
सर्दियों के मौसम में ठंड से बचने के लिए लोग कई तरह के उपाय करते हैं. इनमें से एक तरीका रात को मोजा पहनकर सोना है. लेकिन अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या मोजा पहनकर सोना सही है,यह हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है या नुकसान करने वाला है. तो आइए जानते हैं कि मोजा पहनकर सोने को लेकर डॉक्टर क्या बताते हैं और इसके नुकसान क्या हैं.
1/6
2/6
Published at : 19 Dec 2025 09:00 AM (IST)
हेल्थ
5 Photos
परसिमन फल क्यों बन रहा नया हेल्थ ट्रेंड? दिल से लेकर इम्युनिटी तक जानें इसके 5 बड़े फायदे
हेल्थ
7 Photos
किडनी फेल्योर के ये 7 लक्षण अक्सर लोग कर देते हैं इग्नोर, नेफ्रोलॉजिस्ट ने बताए बचने के तरीके
हेल्थ
6 Photos
डायबिटीज में चावल खाना कितना सुरक्षित? जानें, गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा के डाइट सीक्रेट
हेल्थ
7 Photos
युवाओं की ये 7 आदतें शरीर को कर देती हैं बीमार, एक्सपर्ट्स ने बताया- इसका असर कितना खतरनाक?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, 311 करोड़ रुपए मिलेंगे, जानें कैसे हुआ ये
महाराष्ट्र
AIMIM नेता वारिस पठान ने नीतीश कुमार को सुनाई खरी-खरी, बोले- 'एक बाप को भी यह अधिकार नहीं है'
विश्व
अमेरिका, कनाडा या खाड़ी नहीं, जिब्राल्टर बना देगा आपको करोड़पति, करेंसी की वैल्यू भारत से बहुत आगे
क्रिकेट
इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में पहली गेंद पर छक्का और तिहरा शतक लगाने वाला एकमात्र खिलाड़ी कौन, जानिए
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion