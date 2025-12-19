एक्सप्लोरर
Winter Dehydration Signs: सर्दियों में आप भी कम पानी तो नहीं पी रहे? जानें ऐसे 7 संकेत, जो बताते हैं प्रॉब्लम
अगर पेशाब का रंग गहरा पीला या एंबर जैसा दिखे और बार-बार टॉयलेट जाने की जरूरत महसूस न हो तो यह साफ संकेत है कि शरीर में पानी की कमी है. पेशाब का हल्का पीला रंग सही हाइड्रेशन का संकेत माना जाता है.
सर्दियों के मौसम में ठंड बढ़ते ही प्यास कम लगने लगती है और यही वजह है कि लोग बिना महसूस किए दिन भर में जरूरत से बहुत कम पानी पी लेते हैं. जबकि पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं बल्कि शरीर के हर अंग को ठीक से काम करने के लिए जरूरी होता है. तापमान संतुलन से लेकर पाचन, दिमाग की सक्रियता और मांसपेशियों की मजबूती तक सब कुछ पानी पर निर्भर करता है. ऐसे में अगर समय रहते शरीर के संकेतों को न समझा जाए तो हल्की सी कमी भी परेशानी का कारण बन सकती है. चलिए तो आज हम आपको ऐसे सात संकेतों के बारे में बताते हैं जो यह इशारा करते हैं कि यह आप सर्दियों में पर्याप्त पानी नहीं पी रहे हैं.
Published at : 19 Dec 2025 09:15 AM (IST)
हेल्थ
5 Photos
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion