अगर पेशाब का रंग गहरा पीला या एंबर जैसा दिखे और बार-बार टॉयलेट जाने की जरूरत महसूस न हो तो यह साफ संकेत है कि शरीर में पानी की कमी है. पेशाब का हल्का पीला रंग सही हाइड्रेशन का संकेत माना जाता है.