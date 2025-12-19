गर्दन या बगल के आसपास अगर गहरे रंग के मोटे और मखमली से धब्बे दिखें, तो यह सिर्फ स्किन की समस्या नहीं होती. कई बार यह इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज के खतरे का संकेत देता है. बहुत ही रेयर मामलों में इसका संबंध पेट के कैंसर से भी देखा गया है.