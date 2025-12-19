एक्सप्लोरर
Skin Signs of Internal Disease: स्किन पर ये 9 चीजें दिखें तो गलती से भी मत कर देना इग्नोर, इन साइलेंट बीमारियों का लगता है पता
Yellow Skin and Eyes Causes: कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके लक्षण हमारे चेहरे पर दिखाई देता है. चलिए आपको एक खतरनाक बीमारी के बारे में बताते हैं, जिनके लक्षण चेहरे पर दिखाई देते हैं.
हम रोज आईने में खुद को देखते हैं और कभी कोई नया दाग, रूखापन या हल्का सा निशान दिख जाता है. अक्सर ये सामान्य होता है, लेकिन कई बार त्वचा शरीर के अंदर चल रही किसी गड़बड़ी का संकेत देती है. डॉक्टर भी त्वचा को सेहत की एक खिड़की मानते हैं, जो कई बीमारियों के शुरुआती संकेत दिखा सकती है.
1/8
2/8
Published at : 19 Dec 2025 02:23 PM (IST)
हेल्थ
8 Photos
स्किन पर ये 9 चीजें दिखें तो गलती से भी मत कर देना इग्नोर, इन साइलेंट बीमारियों का लगता है पता
हेल्थ
5 Photos
परसिमन फल क्यों बन रहा नया हेल्थ ट्रेंड? दिल से लेकर इम्युनिटी तक जानें इसके 5 बड़े फायदे
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: धर्मेंद्र यादव की इस मांग पर पीएम नरेंद्र मोदी ने हंसते हुए खुद दिया जवाब, फिर...
विश्व
'भारत से बात कर तुरंत...' शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में उबाल, इंकलाब मंच ने दी बड़ी चेतावनी
आईपीएल 2026
8.6 करोड़ रुपये मिलते ही बदला मन? IPL 2026 के लिए यू-टर्न मार सकते हैं जोश इंग्लिश!
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion