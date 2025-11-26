हाथों और पैरों में झनझनाहट आना भी एक आम संकेत है जो अक्सर विटामिन B12 की कमी से जुड़ा होता है. इसके साथ जीभ में सूजन, थकान, हल्का पीलापन या कमजोरी भी महसूस हो सकती है. कुछ लोगों को डाइट में B12 वाले खाद्य पदार्थ शामिल करने से आराम मिलता है, जबकि कुछ को इंजेक्शन की जरूरत पड़ जाती है. एक साधारण ब्लड टेस्ट से इसकी पुष्टि की जा सकती है.