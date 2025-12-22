हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हेल्थ
सिर्फ स्वाद नहीं सेहत का खजाना होती है चटनी, जानें ठंड में इसे खाना क्यों जरूरी?

दाल-चावल हो, पराठा, पूड़ी या स्नैक्स, चटनी खाने का मजा दोगुना कर देती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि चटनी सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं बल्कि सेहत के लिए भी बहुत जरूरी है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 22 Dec 2025 04:46 PM (IST)
भारतीय खाने की हर थाली चटनी के बिना अधूरी लगती है. दाल-चावल हो, पराठा, पूड़ी या स्नैक्स, चटनी खाने का मजा दोगुना कर देती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि चटनी सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं बल्कि सेहत के लिए भी बहुत जरूरी है. आयुर्वेद में भी इसे खाने का अहम हिस्सा माना गया है. तो चलिए जानते हैं कि चटनी क्यों खास है और ठंड में इसे खाना क्यों फायदेमंद है.

1/6
चटनी में अदरक, जीरा, हरी मिर्च और नींबू जैसी सामग्री होती हैं, जो पाचन को मजबूत करती हैं. यह खाने को जल्दी पचाने में मदद करती है और कब्ज, गैस या अपच जैसी समस्याओं को कम करती है.
चटनी में अदरक, जीरा, हरी मिर्च और नींबू जैसी सामग्री होती हैं, जो पाचन को मजबूत करती हैं. यह खाने को जल्दी पचाने में मदद करती है और कब्ज, गैस या अपच जैसी समस्याओं को कम करती है.
2/6
चटनी का चुनाव मौसम के हिसाब से किया जा सकता है. गर्मियों में पुदीना और खीरे वाली चटनी शरीर को ठंडक देती है और डिहाइड्रेशन से बचाती है. बरसात में धनिया-पुदीना वाली चटनी पाचन को मजबूत बनाती है और मौसमी इंफेक्शन से बचाती है. सर्दियों में लहसुन और अदरक वाली चटनी शरीर को गर्म रखती है और इम्यूनिटी बढ़ाती है.
चटनी का चुनाव मौसम के हिसाब से किया जा सकता है. गर्मियों में पुदीना और खीरे वाली चटनी शरीर को ठंडक देती है और डिहाइड्रेशन से बचाती है. बरसात में धनिया-पुदीना वाली चटनी पाचन को मजबूत बनाती है और मौसमी इंफेक्शन से बचाती है. सर्दियों में लहसुन और अदरक वाली चटनी शरीर को गर्म रखती है और इम्यूनिटी बढ़ाती है.
Published at : 22 Dec 2025 04:46 PM (IST)
