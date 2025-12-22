एक्सप्लोरर
सिर्फ स्वाद नहीं सेहत का खजाना होती है चटनी, जानें ठंड में इसे खाना क्यों जरूरी?
भारतीय खाने की हर थाली चटनी के बिना अधूरी लगती है. दाल-चावल हो, पराठा, पूड़ी या स्नैक्स, चटनी खाने का मजा दोगुना कर देती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि चटनी सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं बल्कि सेहत के लिए भी बहुत जरूरी है. आयुर्वेद में भी इसे खाने का अहम हिस्सा माना गया है. तो चलिए जानते हैं कि चटनी क्यों खास है और ठंड में इसे खाना क्यों फायदेमंद है.
Published at : 22 Dec 2025 04:46 PM (IST)
