सिर्फ स्वाद नहीं सेहत का खजाना होती है चटनी, जानें ठंड में इसे खाना क्यों जरूरी?

चटनी का चुनाव मौसम के हिसाब से किया जा सकता है. गर्मियों में पुदीना और खीरे वाली चटनी शरीर को ठंडक देती है और डिहाइड्रेशन से बचाती है. बरसात में धनिया-पुदीना वाली चटनी पाचन को मजबूत बनाती है और मौसमी इंफेक्शन से बचाती है. सर्दियों में लहसुन और अदरक वाली चटनी शरीर को गर्म रखती है और इम्यूनिटी बढ़ाती है.