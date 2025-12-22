हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थज्यादा वर्कआउट करने से क्या कमजोर हो जाता है दिल, क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

ज्यादा वर्कआउट करने से क्या कमजोर हो जाता है दिल, क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

रोज वर्कआउट से सेहत बेहतर होती है, लेकिन जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज दिल के लिए खतरनाक हो सकती है. जानिए वर्कआउट और हार्ट अटैक के बीच क्या संबंध है और कैसे सुरक्षित एक्सरसाइज करें.

By : एबीपी लाइव | Edited By: उदय कुमार शर्मा | Updated at : 22 Dec 2025 02:54 PM (IST)
Preferred Sources

हम सभी जानते हैं कि रोज वर्कआउट करने से हमारी हेल्थ और शरीर पर लाभकारी प्रभाव पड़ता है, जिससे हमारा शरीर कई बीमारियों से अपना बचाव करता है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्युनिटी भी मजबूत होती है. डेली एक्सरसाइज या वर्कआउट हमारे स्वस्थ और खुशहाल जीवन के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन आज के समय में हम रोज सोशल मीडिया या समाचारों के माध्यम से पढ़ते और देखते हैं कि जिम में वर्कआउट करते हुए किसी व्यक्ति को अचानक हार्ट अटैक आ गया. इसी वजह से हर जगह यह बहस सुनने को मिलती है कि क्या ज्यादा वर्कआउट या एक्सरसाइज करने से हार्ट पर कोई गंभीर प्रभाव पड़ता है और क्या इससे दिल कमजोर हो सकता है. आखिर वर्कआउट और हार्ट अटैक के बीच का कनेक्शन क्या है?

वर्कआउट शरीर के लिए क्यों जरूरी है

रोज वर्कआउट, एक्सरसाइज या किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करना हमारे शरीर को हेल्दी रखने में सहायक होता है. यह हमें डायबिटीज, हड्डियों से जुड़ी बीमारियों, वजन बढ़ने और यहां तक कि कैंसर जैसी गंभीर समस्याओं से भी बचाव करता है. लेकिन अगर आप वर्कआउट या फिजिकल एक्टिविटी जरूरत से ज्यादा करते हैं, तो यह आपके हार्ट की सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकता है.

जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज क्यों खतरनाक हो सकती है?

एक्सपर्ट के अनुसार, जब भी कोई व्यक्ति एक्सरसाइज या वर्कआउट करता है, तो उसे लगातार या अपनी शारीरिक क्षमता से ज्यादा नहीं करना चाहिए. वर्कआउट के दौरान थोड़ी देर का रेस्ट और लंबी सांस लेना जरूरी होता है, जिससे शरीर को आराम मिलता है और हार्ट पर गंभीर दबाव नहीं पड़ता. जब कोई व्यक्ति जरूरत या अपनी क्षमता से ज्यादा वर्कआउट करता है, तो दिल की धड़कन बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन अगर यह असामान्य तरीके से बढ़ रही है, तो शरीर में ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है. अगर इसे समय रहते कंट्रोल नहीं किया जाए, तो हार्ट पर गंभीर असर देखने को मिल सकता है. जरूरत से ज्यादा वर्कआउट करने से दिल की मांसपेशियां प्रभावित हो सकती हैं और उन पर दाग बन सकते हैं, जिससे अरिथमिया का खतरा बढ़ जाता है.

वर्कआउट के लिए डॉक्टरों की सलाह

एक्सपर्ट के अनुसार, अगर आप ज्यादा वर्कआउट करते हैं, तो इससे बचना चाहिए. शुरुआत में वर्कआउट का समय कम रखना चाहिए, ताकि शरीर पर कोई अतिरिक्त दबाव न पड़े. कुछ समय बाद धीरे-धीरे वर्कआउट का समय बढ़ाना चाहिए. अगर आप बिगिनर हैं, तो रोज सुबह केवल 15 मिनट वर्कआउट करना पर्याप्त होता है. वर्कआउट के साथ योग को भी अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए, जिससे मानसिक और शारीरिक दोनों तरह के फायदे मिलते हैं. योग करने से मन शांत रहता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जो आपको लंबे समय तक निरोगी रखने में मदद करती है.

 यह भी पढ़ें: Winter Health Tips: ठंड में अंदर से गर्म रखते हैं ये 6 देसी विंटर ड्रिंक्स, स्वाद के साथ सेहत का भी रखते हैं ख्याल

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 22 Dec 2025 02:54 PM (IST)
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

