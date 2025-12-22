हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद क्यों महसूस होता है दर्द, तुरंत क्यों आने लगती है नींद?

फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद क्यों महसूस होता है दर्द, तुरंत क्यों आने लगती है नींद?

फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद नींद लगने लगती है. आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है आखिर फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद नींद क्यों आती है और ऐसा होने की वजह क्या है?

By : सोनम  | Updated at : 22 Dec 2025 12:45 PM (IST)
फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद नींद लगने लगती है. आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है आखिर फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद नींद क्यों आती है और ऐसा होने की वजह क्या है?

फिजिकल रिलेशन (शारीरिक संबंध) के बाद अक्सर नींद आना एक सामान्य बात है. यह शरीर और दिमाग को आराम देने का तरीका होता है.

रिलेशन बनाने के दौरान शरीर में ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं, जो मन को शांत करते हैं और नींद लाने में मदद करते हैं.
रिलेशन बनाने के दौरान शरीर में ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं, जो मन को शांत करते हैं और नींद लाने में मदद करते हैं.
शारीरिक संबंध से शरीर की एनर्जी खर्च होती है, जिससे थकान महसूस होती है और नींद जल्दी आती है.
शारीरिक संबंध से शरीर की एनर्जी खर्च होती है, जिससे थकान महसूस होती है और नींद जल्दी आती है.
Published at : 22 Dec 2025 12:45 PM (IST)
Sleep After Physical Relation Fatigue After Intercourse Oxytocin And Sleep

वीडियोज

TOP News : फटाफट अंदाज में देखिए सुबह की बड़ी खबरें । PM Modi । Aravalli News । Rahul Gandhi
Property Transfer में Will या फिर Gift Deed, कहा बचेगा ज़्यादा पैसा ?| Paisa Live
घने कोहरे से कम हुई सड़क की विजिबिलिटी, खतरनाक ठंड ने उड़ाए लोगों के होश । Delhi NCR Weather
Top News: 9 बजे की बड़ी खबरें | Aravali Hills | Bangladesh Protest | TMC | Jeetram Manjhi
Maharashtra News: महाराष्ट्र के पुणे से दिल झकझोरने वाली खबर, हवा में हल्दी उड़ाते समय लग गई आग |

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
