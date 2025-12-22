हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ब्रिटिश सेना में कितनी थी भारतीयों की संख्या, जान लीजिए जवाब

ब्रिटिश सेना में कितनी थी भारतीयों की संख्या, जान लीजिए जवाब

Indians In British Army: ब्रिटिश साम्राज्य की लड़ाइयों में भारतीय सैनिक सबसे आगे थे. उनकी संख्या और कुर्बानी को अगर न समझा जाए, तो विश्व युद्धों की तस्वीर अधूरी लगती है.

By : निधि पाल  | Updated at : 22 Dec 2025 02:21 PM (IST)
Indians In British Army: ब्रिटिश साम्राज्य की लड़ाइयों में भारतीय सैनिक सबसे आगे थे. उनकी संख्या और कुर्बानी को अगर न समझा जाए, तो विश्व युद्धों की तस्वीर अधूरी लगती है.

आजादी से पहले भारत केवल संसाधनों का नहीं, बल्कि सैनिक शक्ति का भी सबसे बड़ा स्रोत था. ब्रिटिश झंडे के नीचे लड़ते लाखों भारतीय सिपाही ऐसे युद्धों में झोंक दिए गए, जिनका फैसला हजारों किलोमीटर दूर यूरोप और अफ्रीका में होना था. सवाल यह नहीं कि भारतीय सैनिक ब्रिटिश सेना में थे या नहीं, सवाल यह है कि उनकी संख्या और भूमिका इतनी विशाल होने के बावजूद इतिहास में उनकी कुर्बानियों की चर्चा सीमित क्यों रह गई.

ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीयों की भर्ती ब्रिटिश इंडियन आर्मी के नाम से होती थी, जो धीरे-धीरे ब्रिटिश साम्राज्य की सबसे मजबूत सैन्य ताकत बन गई. 19वीं सदी के अंत तक भारत, ब्रिटेन के लिए सैनिकों की सबसे बड़ी आपूर्ति करने वाला देश बन चुका था.
ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीयों की भर्ती ब्रिटिश इंडियन आर्मी के नाम से होती थी, जो धीरे-धीरे ब्रिटिश साम्राज्य की सबसे मजबूत सैन्य ताकत बन गई. 19वीं सदी के अंत तक भारत, ब्रिटेन के लिए सैनिकों की सबसे बड़ी आपूर्ति करने वाला देश बन चुका था.
भारतीय सैनिक न सिर्फ एशिया, बल्कि यूरोप, अफ्रीका और मध्य पूर्व के मोर्चों पर भी तैनात किए गए. प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लगभग 1.3 मिलियन यानी 13 लाख भारतीय सैनिकों ने स्वेच्छा से ब्रिटिश सेना के लिए सेवा दी थी.
भारतीय सैनिक न सिर्फ एशिया, बल्कि यूरोप, अफ्रीका और मध्य पूर्व के मोर्चों पर भी तैनात किए गए. प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लगभग 1.3 मिलियन यानी 13 लाख भारतीय सैनिकों ने स्वेच्छा से ब्रिटिश सेना के लिए सेवा दी थी.
Published at : 22 Dec 2025 02:20 PM (IST)
Indian Soldiers British Army Indians In British Army

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Assembly Session LIVE: यूपी विधानसभा में सुरेश खन्ना ने पेश किया अनुपूरक बजट, मूल बजट का है 3.03 प्रतिशत
LIVE: यूपी विधानसभा में सुरेश खन्ना ने पेश किया अनुपूरक बजट, मूल बजट का है 3.03 प्रतिशत
विश्व
'शर्म आनी चाहिए... अजरबैजान को भी चूना लगाना शुरू कर दिया', पाकिस्तानियों की इस हरकत पर PAK एक्सपर्ट को आया गुस्सा
'शर्म आनी चाहिए... अजरबैजान को भी चूना लगाना शुरू कर दिया', पाकिस्तानियों की इस हरकत पर PAK एक्सपर्ट को आया गुस्सा
क्रिकेट
पाकिस्तान की बेशर्मी, जिस ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर' को किया बैन, उसी फिल्म के गाने पर जमकर नाचे खिलाड़ी
पाकिस्तान की बेशर्मी, जिस ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर' को किया बैन, उसी फिल्म के गाने पर जमकर नाचे खिलाड़ी
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
