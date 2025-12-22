ब्रिटिश सेना में कितनी थी भारतीयों की संख्या, जान लीजिए जवाब

ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीयों की भर्ती ब्रिटिश इंडियन आर्मी के नाम से होती थी, जो धीरे-धीरे ब्रिटिश साम्राज्य की सबसे मजबूत सैन्य ताकत बन गई. 19वीं सदी के अंत तक भारत, ब्रिटेन के लिए सैनिकों की सबसे बड़ी आपूर्ति करने वाला देश बन चुका था.