एक्सप्लोरर
Anjeer Benefits: ठंड के मौसम में रोज अंजीर खाने से शरीर रहेगा फिट और मजबूत, जानें इसके जबरदस्त फायदे
इस समय अगर आप अपनी डाइट में अंजीर को शामिल करते हैं तो यह आपकी सेहत पर कई तरह से पॉजिटिव असर डालता है. अंजीर न सिर्फ स्वाद में अच्छा है, बल्कि यह स्वास्थ्य के लिए भी बेहद फायदेमंद है.
सर्दियों का मौसम आते ही हमारा शरीर अक्सर कमजोर पड़ जाता है. इस मौसम में सेहत का खास ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है. हम में से कई लोग हेल्दी डाइट अपनाते हैं या घरेलू नुस्खों का सहारा लेते हैं, ताकि बीमारियों से बचा जा सके. इस समय अगर आप अपनी डाइट में अंजीर को शामिल करते हैं तो यह आपकी सेहत पर कई तरह से पॉजिटिव असर डालता है. अंजीर न सिर्फ स्वाद में अच्छा है, बल्कि यह स्वास्थ्य के लिए भी बेहद फायदेमंद है. तो आइए जानते हैं ठंड के मौसम में रोज अंजीर खाने के फायदे क्या हैं.
1/6
2/6
Published at : 22 Dec 2025 09:31 AM (IST)
हेल्थ
5 Photos
वजन घटाने से पहले दिमाग का रखें ख्याल, 2026 में मेंटल हेल्थ के लिए आजमाएं ये 5 जरूरी टिप्स
हेल्थ
6 Photos
ठंड में अंदर से गर्म रखते हैं ये 6 देसी विंटर ड्रिंक्स, स्वाद के साथ सेहत का भी रखते हैं ख्याल
हेल्थ
8 Photos
सर्दियों में ब्रोकली क्यों बन रही सुपरफूड? जानिए इम्युनिटी से स्किन तक कितने मिलते हैं फायदे
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
इस मुस्लिम देश में भारत का 1 रुपया आपको देगा राजाओं वाली फीलिंग? 1 लाख में हो जाएंगे करोड़पति
बिहार
क्या NDA से अलग हो सकते हैं जीतन राम मांझी? रखी राज्यसभा सीट की डिमांड, बोले- 'हमसे वादा किया गया था'
विश्व
मास डिपोर्टेशन करेगा अमेरिका, साल 2026 में ढूंढ-ढूंढ कर प्रवासियों को निकालेंगे ट्रंप
क्रिकेट
T20 इंटरनेशनल में सबसे लो स्कोरिंग मैच, दोनों टीमें मिलाकर बना पाई बस 23 रन, देखें शर्मनाक रिकॉर्ड की लिस्ट
Advertisement
हेल्थ
5 Photos
वजन घटाने से पहले दिमाग का रखें ख्याल, 2026 में मेंटल हेल्थ के लिए आजमाएं ये 5 जरूरी टिप्स
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion