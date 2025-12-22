अंजीर खाने से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है. यह दिल को भी स्वस्थ रखने में कारगर है. अंजीर में मौजूद पोषक तत्व हार्ट को मजबूत बनाए रखते हैं और हार्ट से जुड़ी समस्याओं को कम करने में मदद करते हैं.