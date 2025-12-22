हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Winter Health Tips: ठंड में अंदर से गर्म रखते हैं ये 6 देसी विंटर ड्रिंक्स, स्वाद के साथ सेहत का भी रखते हैं ख्याल

Winter Health Tips: ठंड में अंदर से गर्म रखते हैं ये 6 देसी विंटर ड्रिंक्स, स्वाद के साथ सेहत का भी रखते हैं ख्याल

By : कविता गाडरी  | Updated at : 22 Dec 2025 08:17 AM (IST)
भारत में सर्दियों का मौसम सिर्फ ठंड ही नहीं लाता, बल्कि अपने साथ ऐसी देसी ड्रिंक्स भी लेकर आता है, जो शरीर को गर्म रखती हैं. देश के हर राज्य और क्षेत्र में सर्दियों के लिए खास ड्रिंक्स तैयार किए जाते हैं, जो शरीर को अंदर से गर्म रखने के साथ इम्यूनिटी बढ़ाने में भी मदद करते हैं. पहाड़ी इलाकों की मसालेदार चाय से लेकर रेगिस्तान की पौष्टिक मिलेट ड्रिंक्स तक, ये ड्रिंक्स स्वाद, सेहत और परंपरा का बेहतरीन कॉम्बिनेशन हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं भारत के 6 फेमस देसी विंटर ड्रिंक्स.

कश्मीरी कहवा एक खुशबूदार ग्रीन टी है, जिसे केसर, इलायची, दालचीनी, बादाम और ड्राई फ्रूट्स के साथ उबाला जाता है. इसका मसालेदार फ्लेवर पाचन को बेहतर बनाता है और सर्दी-जुकाम से लड़ने में मदद करता है. पारंपरिक ग्रीन टी मेटाबॉलिज्म सुधारने और इम्यूनिटी बढ़ाने में भी सहायक मानी जाती है. इसे आमतौर पर खाने के बाद पीना फायदेमंद माना जाता है.
बाजरे का राब एक पौष्टिक ड्रिंक है, जिसे बाजरे के आटे, घी, गुड़, दही, अदरक और अजवाइन के साथ पकाया जाता है. यह गाढ़ा और मिट्टी की खुशबू वाला पेय रेगिस्तानी सर्दियों में शरीर को ऊर्जा देता है. यह पाचन के लिए अच्छा होता है और शरीर को लंबे समय तक गर्म रखता है. इसमें जीरा, अजवाइन, अदरक, गुड़ और नमक मिलाकर स्वाद बढ़ाया जाता है.
Published at : 22 Dec 2025 08:17 AM (IST)
Indian Winter Drinks Traditional Winter Beverages Desi Winter Drinks

हेल्थ फोटो गैलरी

