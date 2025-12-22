बाजरे का राब एक पौष्टिक ड्रिंक है, जिसे बाजरे के आटे, घी, गुड़, दही, अदरक और अजवाइन के साथ पकाया जाता है. यह गाढ़ा और मिट्टी की खुशबू वाला पेय रेगिस्तानी सर्दियों में शरीर को ऊर्जा देता है. यह पाचन के लिए अच्छा होता है और शरीर को लंबे समय तक गर्म रखता है. इसमें जीरा, अजवाइन, अदरक, गुड़ और नमक मिलाकर स्वाद बढ़ाया जाता है.