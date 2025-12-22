UP Assembly Session LIVE: योगी सरकार विधानसभा में पेश करेगी अनुपूरक बजट, वंदे मातरम् पर भी चर्चा, हंगामे के आसार
UP Assembly Winter Session 2025 Live Updates: योगी आदित्यनाथ सरकार आज दोपहर 12.20 बजे उत्तर प्रदेश विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश करेगी, इसके अलावा आज वंदे मातरम् पर भी पांच घंटे चर्चा की जाएगी.
LIVE
Background
उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र का आज सोमवार को दूसरा दिन है. योगी आदित्यनाथ सरकार आज वित्तीय वर्ष 2025-26 का अनुपूरक बजट पेश करेगी. इसके अलावा आज विधानसभा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् के 150 साल पूरे होने पर पांच घंटे चर्चा के लिए निर्धारित किए गए हैं. इस बीच समाजवादी पार्टी ने भी इस सत्र में सरकार को घेरने की पूरी तैयारी की है. सपा आज कफ़ सिरप कोडीन और हवा में प्रदूषण समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में हैं. पार्टी की ओर इसके लिए बड़े स्तर पर की गई है.
यूपी अनुपूरक बजट पेश करेगी योगी सरकार
यूपी सरकार आज दोपहर 12.20 बजे विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश करेगी, इस बजट को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पेश करेंगे. इस दौरान सीएम योगी भी सदन में मौजूद रहेंगे. बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास ध्यान दिया गया है. इसमें एक्सप्रेस वे, हाईवे और अन्य परियोजनाओं के लिए बजट का आवंटन किया जाएगा. बजट पास होने के बाद सदन में आज वंदे मातरम पर भी विस्तृत चर्चा होगा. सरकार ने इसके लिए पाँच घंटे का समय निर्धारित किया है.
सपा ने की विरोध प्रदर्शन की तैयारी
दूसरी तरफ़ विपक्ष ने भी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी की है. इसकी एक झलक सत्र के पहले दिन 19 दिसंबर को ही देखने को मिली थी, जब सपा के कई विधायक कफ सिरप को लेकर विरोध प्रदर्शन करते नज़र आए थे, वहीं बीते दो दिनों से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच भी जुबानी जंग देखने को मिली, दोनों तरफ़ शेरों-शायरी के ज़रिए वार-पलटवार किया गया.
आज भी सदन में इसे लेकर जमकर हंगामा देखने को मिल सकता है. सपा कफ़ सिरप समेत अलग-अलग मुद्दों को लेकर विधानसभा में प्रदर्शन करेगी. चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने आज प्रदर्शन होगा. सपा के तेवरों को देखते माना जा रहा है कि इस बार का सत्र भी काफी हंगामेदार रहेगा.
UP Assembly Session Live: यूपी विधानसभा में सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम
यूपी विधानसभा सत्र के दूसरे दिन आज सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. बड़ी संख्या में पुलिस को तैनात किया गया है.
UP Assembly Session Live: यूपी विधानसभा परिसर में सपा ने शुरू किया प्रदर्शन
यूपी विधानसभा परिसर में समाजवादी पार्टी ने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास प्रदर्शन शुरू कर दिया है. कोडीन मामले को लेकर के समाजवादी पार्टी के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL