उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र का आज सोमवार को दूसरा दिन है. योगी आदित्यनाथ सरकार आज वित्तीय वर्ष 2025-26 का अनुपूरक बजट पेश करेगी. इसके अलावा आज विधानसभा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् के 150 साल पूरे होने पर पांच घंटे चर्चा के लिए निर्धारित किए गए हैं. इस बीच समाजवादी पार्टी ने भी इस सत्र में सरकार को घेरने की पूरी तैयारी की है. सपा आज कफ़ सिरप कोडीन और हवा में प्रदूषण समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में हैं. पार्टी की ओर इसके लिए बड़े स्तर पर की गई है.

यूपी अनुपूरक बजट पेश करेगी योगी सरकार

यूपी सरकार आज दोपहर 12.20 बजे विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश करेगी, इस बजट को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पेश करेंगे. इस दौरान सीएम योगी भी सदन में मौजूद रहेंगे. बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास ध्यान दिया गया है. इसमें एक्सप्रेस वे, हाईवे और अन्य परियोजनाओं के लिए बजट का आवंटन किया जाएगा. बजट पास होने के बाद सदन में आज वंदे मातरम पर भी विस्तृत चर्चा होगा. सरकार ने इसके लिए पाँच घंटे का समय निर्धारित किया है.

सपा ने की विरोध प्रदर्शन की तैयारी

दूसरी तरफ़ विपक्ष ने भी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी की है. इसकी एक झलक सत्र के पहले दिन 19 दिसंबर को ही देखने को मिली थी, जब सपा के कई विधायक कफ सिरप को लेकर विरोध प्रदर्शन करते नज़र आए थे, वहीं बीते दो दिनों से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच भी जुबानी जंग देखने को मिली, दोनों तरफ़ शेरों-शायरी के ज़रिए वार-पलटवार किया गया.

आज भी सदन में इसे लेकर जमकर हंगामा देखने को मिल सकता है. सपा कफ़ सिरप समेत अलग-अलग मुद्दों को लेकर विधानसभा में प्रदर्शन करेगी. चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने आज प्रदर्शन होगा. सपा के तेवरों को देखते माना जा रहा है कि इस बार का सत्र भी काफी हंगामेदार रहेगा.