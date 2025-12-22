हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Mental Health Tips: वजन घटाने से पहले दिमाग का रखें ख्याल, 2026 में मेंटल हेल्थ के लिए आजमाएं ये 5 जरूरी टिप्स

Mental Health Tips: वजन घटाने से पहले दिमाग का रखें ख्याल, 2026 में मेंटल हेल्थ के लिए आजमाएं ये 5 जरूरी टिप्स

एक तय दिनचर्या दिमाग को स्थिरता और सुरक्षा का एहसास देती है. रोज एक ही समय पर सोना-जागना, खाने का समय तय करना और दिन की प्लानिंग करना मानसिक स्पष्टता को बेहतर बनाता है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 22 Dec 2025 08:21 AM (IST)
एक तय दिनचर्या दिमाग को स्थिरता और सुरक्षा का एहसास देती है. रोज एक ही समय पर सोना-जागना, खाने का समय तय करना और दिन की प्लानिंग करना मानसिक स्पष्टता को बेहतर बनाता है.

नया साल आते ही ज्यादातर लोग वजन घटाने, फिटनेस या करियर ग्रोथ जैसे रिजॉल्यूशन बनाते हैं. लेकिन 2026 में एक सवाल खुद से जरूर पूछिए, क्या आप अपने दिमाग और मानसिक सेहत का भी उतना ही ध्यान रख रहे हैं? आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, स्क्रीन पर बढ़ता समय और लगातार दबाव के बीच मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है. अच्छी बात यह है कि इसके लिए बड़े बदलाव नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी-छोटी बातें ही काफी हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं 2026 में मेंटल हेल्थ बेहतर रखने के लिए 5 जरूरी टिप्स.

1/5
एक तय दिनचर्या दिमाग को स्थिरता और सुरक्षा का एहसास देती है. रोज एक ही समय पर सोना-जागना, खाने का समय तय करना और दिन की प्लानिंग करना मानसिक स्पष्टता को बेहतर बनाता है. खासतौर पर चिंता, तनाव या लो-मूड के दौरान एक रूटीन दिमाग को संभालने में मदद करता है और बिना सोचे-समझे फैसले लेने की जरूरत कम करता है.
एक तय दिनचर्या दिमाग को स्थिरता और सुरक्षा का एहसास देती है. रोज एक ही समय पर सोना-जागना, खाने का समय तय करना और दिन की प्लानिंग करना मानसिक स्पष्टता को बेहतर बनाता है. खासतौर पर चिंता, तनाव या लो-मूड के दौरान एक रूटीन दिमाग को संभालने में मदद करता है और बिना सोचे-समझे फैसले लेने की जरूरत कम करता है.
2/5
मेंटल हेल्थ के लिए फिजिकल मूवमेंट बेहद जरूरी है. रोज 20 से 30 मिनट की हल्की एक्सरसाइज, वॉक या योग तनाव कम करने और मूड बेहतर बनाने में मदद करता है. इससे शरीर में एंडोर्फिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं, जो दिमाग को शांत रखते हैं. इसके लिए जिम जाना जरूरी नहीं, चलना, बच्चों या पालतू जानवरों के साथ समय बिताना भी काफी है.
मेंटल हेल्थ के लिए फिजिकल मूवमेंट बेहद जरूरी है. रोज 20 से 30 मिनट की हल्की एक्सरसाइज, वॉक या योग तनाव कम करने और मूड बेहतर बनाने में मदद करता है. इससे शरीर में एंडोर्फिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं, जो दिमाग को शांत रखते हैं. इसके लिए जिम जाना जरूरी नहीं, चलना, बच्चों या पालतू जानवरों के साथ समय बिताना भी काफी है.
Published at : 22 Dec 2025 08:21 AM (IST)
Mental Health Tips Mental Wellness 2026 Brain Health Care

