मेंटल हेल्थ के लिए फिजिकल मूवमेंट बेहद जरूरी है. रोज 20 से 30 मिनट की हल्की एक्सरसाइज, वॉक या योग तनाव कम करने और मूड बेहतर बनाने में मदद करता है. इससे शरीर में एंडोर्फिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं, जो दिमाग को शांत रखते हैं. इसके लिए जिम जाना जरूरी नहीं, चलना, बच्चों या पालतू जानवरों के साथ समय बिताना भी काफी है.