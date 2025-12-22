एक्सप्लोरर
Ahaan Panday Birthday: 1 फिल्म से बने स्टार, 50 करोड़ की फिल्म से बनाए 500 करोड़, दिग्गजों को दी जबरदस्त टक्कर
Ahaan Panday Birthday: अहान पांडे बॉलीवुड के सबसे तेजी से उभरते सितारों में से एक हैं. 'सैयारा' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के साथ उन्होंने अपनी एक्टिंग और चार्म से दर्शकों के दिल में खास जगह बनाई है.
अहान पांडे का 23 दिसंबर को बर्थडे है. 1997 में मुंबई में जन्मे अहान बिजनेसमैन चिक्की और फिटनेस एक्सपर्ट और हेल्थ कोच डीन पांडे के बेटे हैं. वह एक्टर चंकी पांडे के भतीजे हैं. वह अनन्या पांडे के कजिन हैं. यूं तो अहान का फैमिली बैकग्राउंड काफी स्ट्रॉन्ग है, मगर उन्होंने अपने करियर में काफी स्ट्रगल किया है.
Published at : 22 Dec 2025 04:06 PM (IST)
