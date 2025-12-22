हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीमनोरंजनAhaan Panday Birthday: 1 फिल्म से बने स्टार, 50 करोड़ की फिल्म से बनाए 500 करोड़, दिग्गजों को दी जबरदस्त टक्कर

Ahaan Panday Birthday: अहान पांडे बॉलीवुड के सबसे तेजी से उभरते सितारों में से एक हैं. 'सैयारा' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के साथ उन्होंने अपनी एक्टिंग और चार्म से दर्शकों के दिल में खास जगह बनाई है.

Updated at : 22 Dec 2025 04:06 PM (IST)
अहान पांडे का 23 दिसंबर को बर्थडे है. 1997 में मुंबई में जन्मे अहान बिजनेसमैन चिक्की और फिटनेस एक्सपर्ट और हेल्थ कोच डीन पांडे के बेटे हैं. वह एक्टर चंकी पांडे के भतीजे हैं. वह अनन्या पांडे के कजिन हैं. यूं तो अहान का फैमिली बैकग्राउंड काफी स्ट्रॉन्ग है, मगर उन्होंने अपने करियर में काफी स्ट्रगल किया है.

फिल्मी परिवार से होने के बावजूद अहान पांडे के लिए बॉलीवुड में डेब्यू आसान नहीं था. उन्होंने शुरुआत में पर्दे के पीछे रहकर फिल्म इंडस्ट्री के गुर सीखे. साल 2016 में उन्होंने फ्रीकी अली में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया.
इसके बाद यशराज बैनर की मर्दानी 2 और शॉर्ट फिल्में फिफ्टी और जॉलीवुड में भी अनुभव लिया. सोशल मीडिया पर डबमैश वीडियो शेयर कर उन्होंने अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखाईं. लंबे और हैंडसम अहान ने नंदिता महतानी के लिए रैंप वॉक भी किया, जिससे उनका चार्म और निखरा.
