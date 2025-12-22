भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल ने BMW Z4 कार खरीदी है, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद दी. क्रिकेटर के कार कलेक्शन में एक और लग्जरी कार शामिल हो गई है, हालांकि चहल ने कहा कि उनके लिए असली लग्जरी उनके माता पिता के चेहरे पर खुशी का होना है. कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि चहल को डेंगू और चिकनगुनिया एक साथ हो गया है. इसी वजह से वह सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का फाइनल भी नहीं खेल पाए थे.

युजवेंद्र चहल ने खरीदी BMW Z4

क्रिकेटर चहल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह अपने माता-पिता के साथ नई कार के कवर को हटा रहे हैं. उन्होंने इस पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा, "मैं अपनी नई कार उन दो लोगों के साथ घर लाया जिन्होंने मेरे हर सपने को सच किया. अपने माता-पिता को इस पल को देखते और इसका आनंद लेते देखना ही असली लग्ज़री है."

BMW Z4 कार की भारत में कीमत

युजवेंद्र चहल ने BMW Z4 कार खरीदी है, जो एक प्रीमियम स्पोर्ट्स कार है. ये लग्जरी कार अपने स्लीक डिजाइन और पावरफुल परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है. इस कार की भारत में कीमत लगभग 88 लाख रुपये (एक्स-शोरूम कीमत) से शुरू होती है. BMW Z4 कार में 2998 सीसी का इंजन है, 335 bhp और 500 Nm पावर और टार्क के साथ आती है, इसकी टॉप स्पीड 250 kmph है.

बिमारी की वजह से खेल नहीं पाए थे SMAT फाइनल

अनुभवी स्पिनर गेंदबाज युजवेंद्र चहल चिकनगुनिया और डेंगू की वजह से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में नहीं खेल पाए थे, उनकी टीम हरियाणा पहली बार फाइनल में पहुंची थी. फाइनल में झारखंड ने हरियाणा को हराकर अपना पहला खिताब जीता था, जिसमें ईशान किशन ने ऐतिहासिक शतकीय पारी खेली थी.