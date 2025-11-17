एक्सपर्ट के अनुसार, डिनर के बाद मिठाई खाना आपकी नींद का सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है. आइसक्रीम या चॉकलेट उस वक्त भले अच्छा महसूस कराएं, लेकिन सुबह थकान, डार्क सर्कल और सुस्ती देकर जाती हैं. ज्यादा शुगर ब्लड शुगर को बढ़ाती है और फैट पाचन को धीमा कर देता है, जिससे नींद खराब हो जाती है.