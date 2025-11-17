हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Sleep Disrupting Foods: बिस्तर पर जाने से पहले कभी नहीं खानी-पीनी चाहिए ये चीजें, नाम जानकर उड़ जाएंगे होश

Sleep Disrupting Foods: बिस्तर पर जाने से पहले कभी नहीं खानी-पीनी चाहिए ये चीजें, नाम जानकर उड़ जाएंगे होश

Foods to Avoid before Bed: अगर अच्छी नींद चाहिए, तो हमें सोने से पहले कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा. चलिए आपको बताते हैं कि आपको किन चीजों को सोने से पहले खाना-पीना नहीं चाहिए.

By : सोनम  | Updated at : 17 Nov 2025 05:42 PM (IST)
Foods to Avoid before Bed: अगर अच्छी नींद चाहिए, तो हमें सोने से पहले कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा. चलिए आपको बताते हैं कि आपको किन चीजों को सोने से पहले खाना-पीना नहीं चाहिए.

अगर आप रात को गहरी और आरामदायक नींद चाहते हैं, तो यह सिर्फ आरामदायक बिस्तर पर नहीं, बल्कि सोने से ठीक पहले आप क्या खाते या पीते हैं उस पर भी निर्भर करता है. कई बार छोटी-छोटी गलतियां हमारी नींद का पूरा रिद्म बिगाड़ देती हैं. चलिए आपको बताते हैं कि बिस्तर पर जाने से पहले क्या नहीं खाना-पीना चाहिए.

एक्सपर्ट के अनुसार, डिनर के बाद मिठाई खाना आपकी नींद का सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है. आइसक्रीम या चॉकलेट उस वक्त भले अच्छा महसूस कराएं, लेकिन सुबह थकान, डार्क सर्कल और सुस्ती देकर जाती हैं. ज्यादा शुगर ब्लड शुगर को बढ़ाती है और फैट पाचन को धीमा कर देता है, जिससे नींद खराब हो जाती है.
एक्सपर्ट के अनुसार, डिनर के बाद मिठाई खाना आपकी नींद का सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है. आइसक्रीम या चॉकलेट उस वक्त भले अच्छा महसूस कराएं, लेकिन सुबह थकान, डार्क सर्कल और सुस्ती देकर जाती हैं. ज्यादा शुगर ब्लड शुगर को बढ़ाती है और फैट पाचन को धीमा कर देता है, जिससे नींद खराब हो जाती है.
शाम की चाय या कॉफी भले ही आपको रिलैक्स महसूस कराए, लेकिन कैफीन दिमाग को शांत होने नहीं देता. इससे ब्रेन एक्टिव बना रहता है और नींद आने में दिक्कत होती है. कुछ स्टडीज के अनुसार, रात में कैफीन लेने से impulsive behaviour बढ़ सकता है, जिससे देर रात बेवजह ऑनलाइन शॉपिंग जैसी हरकतें भी होती हैं.
शाम की चाय या कॉफी भले ही आपको रिलैक्स महसूस कराए, लेकिन कैफीन दिमाग को शांत होने नहीं देता. इससे ब्रेन एक्टिव बना रहता है और नींद आने में दिक्कत होती है. कुछ स्टडीज के अनुसार, रात में कैफीन लेने से impulsive behaviour बढ़ सकता है, जिससे देर रात बेवजह ऑनलाइन शॉपिंग जैसी हरकतें भी होती हैं.
सोने से पहले तला-भुना खाना भी परेशानी बढ़ा देता है. इन चीजों में फैट ज्यादा होता है, जो पचने में समय लेता है. इससे रात में भारीपन, गैस और हार्टबर्न जैसी दिक्कतें बढ़ जाती हैं, और नींद बार-बार टूटती है.
सोने से पहले तला-भुना खाना भी परेशानी बढ़ा देता है. इन चीजों में फैट ज्यादा होता है, जो पचने में समय लेता है. इससे रात में भारीपन, गैस और हार्टबर्न जैसी दिक्कतें बढ़ जाती हैं, और नींद बार-बार टूटती है.
एक हैरान करने वाली बात यह है कि कभी-कभी पानी भी नींद खराब कर सकता है. रात में बहुत ज्यादा पानी पीने से बार-बार टॉयलेट जाना पड़ता है, जिसे nocturia कहा जाता है. इससे नींद पूरी नहीं हो पाती और शरीर लगातार थका हुआ महसूस करता है.
एक हैरान करने वाली बात यह है कि कभी-कभी पानी भी नींद खराब कर सकता है. रात में बहुत ज्यादा पानी पीने से बार-बार टॉयलेट जाना पड़ता है, जिसे nocturia कहा जाता है. इससे नींद पूरी नहीं हो पाती और शरीर लगातार थका हुआ महसूस करता है.
कई लोग सोचते हैं कि शराब नींद लाती है, लेकिन यह एक मिथ है. अल्कोहल शरीर को डिहाइड्रेट करता है और रातभर बार-बार बाथरूम जाने की समस्या पैदा करता है. इससे नींद टूटती है और सुबह उठकर सुस्ती महसूस होती है.
कई लोग सोचते हैं कि शराब नींद लाती है, लेकिन यह एक मिथ है. अल्कोहल शरीर को डिहाइड्रेट करता है और रातभर बार-बार बाथरूम जाने की समस्या पैदा करता है. इससे नींद टूटती है और सुबह उठकर सुस्ती महसूस होती है.
डॉक्टर सलाह देते हैं कि सोने से दो से तीन घंटे पहले ऐसे किसी भी पेय या खाने से दूरी रखें जो दिमाग या पाचन को एक्टिव कर दे. इससे आपकी नींद गहरी होगी और सुबह ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे.
डॉक्टर सलाह देते हैं कि सोने से दो से तीन घंटे पहले ऐसे किसी भी पेय या खाने से दूरी रखें जो दिमाग या पाचन को एक्टिव कर दे. इससे आपकी नींद गहरी होगी और सुबह ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे.
इसलिए रात के खाने की प्लानिंग करते समय इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है. कई बार वे चीजें भी आपकी नींद खराब कर देती हैं जिन्हें आप बिल्कुल हार्मलैस समझते हैं. इस मामले में पानी तक अगर ज्यादा ले लिया जाए तो पूरी रात नींद खुलती रह सकती है.
इसलिए रात के खाने की प्लानिंग करते समय इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है. कई बार वे चीजें भी आपकी नींद खराब कर देती हैं जिन्हें आप बिल्कुल हार्मलैस समझते हैं. इस मामले में पानी तक अगर ज्यादा ले लिया जाए तो पूरी रात नींद खुलती रह सकती है.
Published at : 17 Nov 2025 05:42 PM (IST)
