हिंदी न्यूज़शिक्षाNABARD में युवाओं के लिए सुनहरा मौका, यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम भर्ती के आवेदन शुरू

NABARD में युवाओं के लिए सुनहरा मौका, यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम भर्ती के आवेदन शुरू

NABARD ने यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें योग्य उम्मीदवार 12 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 29 Dec 2025 11:48 AM (IST)
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी NABARD ने यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम के तहत भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 12 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं.

यह भर्ती उन युवाओं के लिए खास है, जो बैंकिंग, कृषि, ग्रामीण विकास और इससे जुड़े क्षेत्रों में काम करने का सपना देखते हैं. NABARD की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है. उम्मीदवार NABARD की आधिकारिक वेबसाइट nabard.org पर जाकर तय समय के भीतर आवेदन कर सकते हैं.

कौन कर सकता है आवेदन

इस भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित क्षेत्र या स्ट्रीम में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना जरूरी है. इसके साथ ही तय किया गया कार्य अनुभव भी होना चाहिए. NABARD ने साफ किया है कि केवल वही उम्मीदवार आवेदन करें, जो योग्यता और अनुभव से जुड़े सभी मापदंड पूरे करते हों.

उम्र सीमा की बात करें तो 1 नवंबर 2025 को आधार मानते हुए उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और अधिकतम उम्र 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. उम्र सीमा से जुड़ी शर्तें बहुत साफ हैं, इसलिए आवेदन से पहले उम्मीदवार अपनी उम्र जरूर जांच लें.

चयन कैसे होगा

NABARD यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम में चयन की प्रक्रिया दो चरणों में पूरी की जाएगी. पहले चरण में बैंक की ओर से बनाई गई समिति सभी प्राप्त आवेदनों की स्क्रीनिंग करेगी. इस दौरान योग्यता और अनुभव के आधार पर उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा.

दूसरे चरण में शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. इंटरव्यू के बाद जिन उम्मीदवारों का प्रदर्शन बेहतर रहेगा, उनके नामों की अंतिम चयन सूची जारी की जाएगी. चयन पूरी तरह योग्यता और इंटरव्यू में प्रदर्शन के आधार पर होगा.

आवेदन शुल्क कितना है

इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को 150 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा. यह शुल्क GST को छोड़कर तय किया गया है. आवेदन शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है. ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह शुल्क नॉन रिफंडेबल है, यानी एक बार फीस जमा होने के बाद वापस नहीं की जाएगी.

आवेदन कैसे करें

NABARD की इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले ibpsreg.ibps.in/nabardoct25/ वेबसाइट पर जाना होगा. वेबसाइट के होम पेज पर “New Registration” के विकल्प पर क्लिक करके जरूरी जानकारी भरनी होगी और पंजीकरण करना होगा.

पंजीकरण के बाद उम्मीदवार को लॉगिन करके आवेदन फॉर्म में बाकी सभी जरूरी जानकारियां भरनी होंगी. इसके साथ ही हाल की फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना जरूरी होगा. सभी जानकारी सही तरीके से भरने के बाद आवेदन शुल्क जमा करना होगा और फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट करना होगा.

प्रिंटआउट रखना जरूरी

फॉर्म सबमिट करने के बाद उम्मीदवारों को आवेदन पत्र का प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रखना चाहिए. NABARD ने साफ किया है कि आवेदन का प्रिंट लेने की आखिरी तारीख 27 जनवरी 2026 तय की गई है.
 
Published at : 29 Dec 2025 11:48 AM (IST)
Education NABARD Young Professional Programme 2025 NABARD Recruitment
