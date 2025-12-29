LIC की इस स्कीम ने खत्म कर दी पेंशन की टेंशन, एक बार निवेश में जिंदगी भर मिलेंगे 1 लाख रुपये

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीLIC की इस स्कीम ने खत्म कर दी पेंशन की टेंशन, एक बार निवेश में जिंदगी भर मिलेंगे 1 लाख रुपये

LIC न्यू जीवन शांति योजना एक सरकारी पेंशन स्कीम है, जिसमें एक बार निवेश करके जीवन भर पेंशन पाई जा सकती है. Plan 758 के तहत सुरक्षित रिटायरमेंट इनकम मिलती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: उदय कुमार शर्मा | Updated at : 29 Dec 2025 12:00 PM (IST)
Preferred Sources

हर किसी का सपना होता है कि जब वह अपनी नौकरी से रिटायर हो जाए, तो हर महीने पेंशन की सुविधा उसे और उसके परिवार को मिलती रहे, ताकि बुढापे में किसी भी प्रकार की आर्थिक चुनौती का सामना न करना पड़े. इसी परेशानी के हल के लिए देश की सबसे बड़ी और भरोसेमंद सरकारी बीमा कंपनी LIC (भारतीय जीवन बीमा निगम) ने एक शानदार स्कीम की शुरुआत की है, जिसका नाम है न्यू जीवन शांति योजना. इस स्कीम के तहत व्यक्ति को एक साथ एकमुश्त पैसा जमा करना होता है और फिर आपको जीवन भर के लिए पेंशन की सुविधा प्राप्त हो जाती है.

LIC न्यू जीवन शांति योजना क्या है?

LIC (भारतीय जीवन बीमा निगम) ने लोगों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए न्यू जीवन शांति स्कीम की शुरुआत की है, जिसे Plan 758 के नाम से भी जाना जाता है. इस योजना की मदद से कोई भी व्यक्ति एक बार में एक बड़ी राशि या बड़ा फंड निवेश करके अपनी जरूरत के हिसाब से सालाना तौर पर 1,00,000 रुपये की पेंशन प्राप्त कर सकता है, जो रिटायरमेंट के बाद आपकी जिंदगी को और अधिक सुविधाजनक बनाएगी.

इस स्कीम के तहत, अगर आप एक बड़ी राशि इस स्कीम में एक साथ और एक ही बार में जमा कराते हैं, तो आपको खुद तय करना होता है कि आपको इस स्कीम के माध्यम से पेंशन लेना कब से शुरू करना है. जैसे 1 साल, 2 साल या अधिकतम 12 साल बाद. आपको इस योजना के माध्यम से पेंशन लेने के लिए लगभग 1 साल का इंतजार करना पड़ता है. पैसा मिलने की इसी प्रक्रिया को डेफर्ड एन्युइटी (Deferred Annuity) प्लान कहा जाता है.

अगर आपको अचानक पैसों की जरूरत है, तो आप इस योजना में पैसे निवेश करने के मात्र 3 महीने बाद ही इस योजना से लोन ले सकते हैं. इस स्कीम में एक साथ पैसा जमा या निवेश करने और स्कीम का लाभ उठाने के लिए व्यक्ति की उम्र न्यूनतम 30 साल और अधिकतम 79 साल होनी जरूरी है. मान लीजिए कि पॉलिसीधारक की अचानक मृत्यु हो जाती है, तो भी आपका पैसा बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, क्योंकि आपके द्वारा जमा किया गया पैसा आपके नॉमिनी को ब्याज सहित वापस मिल जाएगा.

1,00,000 रुपये सालाना पेंशन के लिए कितना निवेश जरूरी है?

अगर आपको इस स्कीम की मदद से सालाना 1,00,000 रुपये तक की पेंशन चाहिए, तो इसके लिए आपको 8 लाख रुपये एक साथ इस स्कीम के अंदर निवेश करने होंगे और आपको 12 साल तक का इंतजार यानी लॉक-इन पीरियड रखना होगा, जिससे आपको आसानी से 1,00,000 रुपये तक की पेंशन मिल सके. इस योजना में आप जितने साल अपने पैसों को लॉक-इन करके रखते हैं, यानी जितने साल तक आप इस योजना से पेंशन नहीं लेते, उतना ही ज्यादा आपके पैसे ब्याज के माध्यम से बढ़ते हैं.

Published at : 29 Dec 2025 12:00 PM (IST)
