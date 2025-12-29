हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल

साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल

Most Runs From Boundaries In An Innings: दक्षिण अफ्रीका के वियान मुल्डर 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. इस लिस्ट में एक भारतीय बल्लेबाज का भी नाम शामिल है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 29 Dec 2025 09:58 AM (IST)
Most Runs From Boundaries In An Innings In 2025: क्रिकेट के खेल में बाउंड्री (चौके और छक्के) लगाना बल्लेबाजों की आक्रामक शैली के प्रभाव को दर्शाता है. साल 2025 लगभग समाप्त होने वाला है और इस साल कई बल्लेबाजों ने अपनी शानदार पारियों से इस रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया है. इस साल एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज दक्षिण अफ्रीका के वियान मुल्डर हैं. यहां हम वियान मुल्डर समेत 5 बल्लेबाजों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने इस साल एक पारी में बाउंड्री (चौके-छक्के) से सबसे ज्यादा रन बनाए हैं.

साल 2025 में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज

1. वियान मुल्डर (दक्षिण अफ्रीका) - 220 रन 

दक्षिण अफ्रीका के वियान मुल्डर साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर हैं. मुल्डर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट में 367 रन की ऐतिहासिक पारी के दौरान सबसे ज्यादा 220 रन चौके-छक्के की मदद से बनाए थे. उस पारी में मुल्डर के बल्ले से 49 चौके और 4 छक्के निकले थे.

2. शुभमन गिल (भारत) - 138 रन 

साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल दूसरे नंबर पर हैं. शुभमन ने बर्मिंघम टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ 269 रन की पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने 30 चौके और 3 छक्के लगाए थे. इस पारी के दौरान गिल ने 138 रन सिर्फ चौके-छक्के से बनाए थे.

3. रयान रिकेल्टन (दक्षिण अफ्रीका) - 134 रन 

दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज रयान रिकेल्टन साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. रिकेल्टन ने पाकिस्तान के खिलाफ केप टाउन में खेले गए टेस्ट में 259 रन बनाए थे, जिसमें उन्होंने 29 चौके और 3 छक्के लगाए थे. उनकी पारी में 134 रन चौके-छक्के से आए थे.

4. डेवोन कॉन्वे (न्यूजीलैंड) - 124 रन

साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉन्वे चौथे नंबर पर हैं. कॉन्वे ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट में 227 रन की पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने कुल 31 चौके की मदद से 124 रन सिर्फ बाउंड्री से बनाए थे.

5. जॉर्ज मुंसे (स्कॉटलैंड) - 122 रन 

स्कॉटलैंड के सलामी बल्लेबाज जॉर्ज मुंसे साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं. मुंसे ने नीदरलैंड के खिलाफ वनडे मुकाबले में 191 रन की शानदार पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने 14 चौके और 11 छक्के लगाए थे. इस पारी में मुंसे ने 122 रन सिर्फ चौके-छक्के से बनाए थे.

Published at : 29 Dec 2025 09:58 AM (IST)
