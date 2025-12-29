देश से फरार पूर्व आईपीएल चेयरमैन ललित मोदी ने अपने एक विवादित सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सोमवार (29 दिसंबर 2025) को सार्वजनिक रूप से माफी मांगी. यह माफी उस वीडियो के बाद आई, जिसमें ललित मोदी और भगोड़े कारोबारी विजय माल्या एक साथ नजर आए थे. ललित मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर साझा किए गए एक संदेश में कहा कि उनका किसी की भावनाएं आहत करने का कोई इरादा नहीं था, खासकर भारत सरकार का. उन्होंने लिखा कि वह सरकार का पूरा सम्मान करते हैं और उनके बयान को गलत तरीके से समझा गया.

ललित मोदी ने अपने पोस्ट में कहा, 'अगर मेरी किसी बात से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं, खासकर भारतीय सरकार की तो मैं इसके लिए माफी चाहता हूं. मेरी बात को गलत समझा गया और उसे वैसा दिखाया गया जैसा उसका मतलब नहीं था. एक बार फिर मैं माफी मांगता हूं.'

I apologise if I have hurt anyone feelings especially the Indian Government who I have the highest respect and regard for. The statement was misconstrued and was never intended to be as played out. Once again my deepest apologies — Lalit Kumar Modi (@LalitKModi) December 29, 2025

विजय माल्या के साथ वीडियो से उठा विवाद

यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब पिछले सप्ताह सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें ललित मोदी और विजय माल्या एक साथ दिखाई दिए. यह वीडियो कथित तौर पर विजय माल्या के जन्मदिन समारोह का था. वीडियो में ललित मोदी ने खुद को और माल्या को भारत के दो सबसे बड़े भगोड़े बताया था. ललित मोदी ने यह वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए कैप्शन लिखा था ब्रेक द इंटरनेट जन्मदिन मुबारक हो मेरे दोस्त #VijayMallya.

सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया

वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं. कई यूजर्स ने दोनों पर भारतीय कानून व्यवस्था और सिस्टम का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया. आलोचना बढ़ने के बाद ललित मोदी ने सफाई देते हुए कहा कि उनके शब्दों को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है. हालांकि, माफी मांगने के बावजूद ललित मोदी ने वीडियो नहीं हटाया.

भारत सरकार का सख्त रुख

गौरतलब है कि इससे पहले विदेश मंत्रालय ने साफ किया था कि भारत सरकार देश से फरार आर्थिक अपराधियों और भगोड़ों को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी. ऐसे में ललित मोदी और विजय माल्या से जुड़ा यह वीडियो और बयान राजनीतिक व कानूनी दृष्टि से बेहद संवेदनशील माना जा रहा है.

ये भी पढ़ें: उन्नाव गैंगरेप केस में सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट के बाहर हंगामा, कुलदीप सेंगर के वकील बोले- 'हमें न्याय...'