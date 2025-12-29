Bihar Politics: उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक के बाद अब बहू साक्षी को भी मिलेगा पद? RLM नेता ने साफ कर दी तस्वीर
Bihar Politics: RLM नेता उपेंद्र कुशवाहा ने उन दावों और खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा जा रहा है कि उनकी बहू साक्षी मिश्रा भी किसी पद पर आसीन हो सकती हैं.
बिहार में भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दलों में से एक राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा पर एक और दावा सामने आया. इसे दावे को पर्जी बताते हुए राज्यसभा सांसद ने प्रतिक्रिया भी दी.
राष्ट्रीय लोकमोर्चा में कथित टूट के दावों के बीच कहा जा रहा है कि बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाने के बाद अब कुशवाहा अपनी बहू को भी कोई पद दिलाना चाहते हैं.
बता दें इसी वर्ष संपन्न हुए बिहार चुनाव के बाद आरएलएम से जीते हुए विधायकों जगह कुशवाहा के बेटे को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई.अब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि कुशवाहा अपनी बहू साक्षी मिश्रा को भी पद दिलाने में लगे हुए हैं.
कुशवाहा ने क्या कहा?
उधर, कुशवाहा ने इन खबरों का खंडन किया है. शनिवार, 28 दिसंबर की देर रात कुशवाहा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि आज एक खबर देखने/पढ़ने को मिली मीडिया में. खबरें प्लांट करवाने और करने वाले को धन्यवाद. मजा आ गया. वाह भाई वाह ! चलिए, किसी बहाने खबर ने सुर्खियां तो बटोरी. "ऐसी फ़ालतू खबरें भी मीडिया में चलती/बिकती है. आश्चर्य है..!”
बता दें नीतीश सरकार में दीपक प्रकाश, पंचायती राज विभाग के मुखिया हैं. जब उनको शपथ दिलाई गई थी, उस वक्त जब साक्षी मिश्रा से पूछा गया था कि क्या वह भी सियासत में आएंगी, तब उन्होंने कहा था कि अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है.
पति के मंत्री बनने पर भी साक्षी ने कहा था कि अचानक से कुछ नहीं होता. उनका दावा था कि इस बात पर सभी की सहमति थी.
उधर, बीते कुछ दिनों में आरएलएम के कार्यकर्ता केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की अगवुाई वाली लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) में शामिल हुए हैं. कुछ दिनों पहले ही कुशवाहा ने विधायकों को एक पार्टी दी थी उसमें भी तीन विधायक नहीं आए थे.
