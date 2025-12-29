हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थGrey Hair Causes: कम उम्र में बाल हो रहे हैं सफेद? इस विटामिन की कमी बन रही है सबसे बड़ी वजह

Grey Hair Causes: कम उम्र में बाल हो रहे हैं सफेद? इस विटामिन की कमी बन रही है सबसे बड़ी वजह

Vitamin B12 Deficiency Hair: आजकल लोगों के बाल अक्सर कम उम्र में ही पकने लगे हैं, इसके पीछे अलग-अलग कारण बताए जाते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि यह किस विटामिन की कमी के कारण ऐसा होता है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 29 Dec 2025 11:35 AM (IST)
Preferred Sources

Vitamin Deficiency Causes Grey Hair: क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल छोटे बच्चों और टीनएजर्स में भी सफेद बाल क्यों दिखने लगे हैं? यह सिर्फ बढ़ती उम्र का असर नहीं है. इसके पीछे शरीर की सेहत और पोषण से जुड़ी वजहें होती हैं. अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए, तो बाल जल्दी सफेद होने लगते हैं. खासतौर पर विटामिन B12 की कमी से बाल समय से पहले सफेद होने लगते हैं. इसके अलावा ज्यादा तनाव, नींद की कमी और गलत खानपान भी इस समस्या को बढ़ा सकते हैं. सही डाइट, पर्याप्त पानी और नेचुरल हेयर केयर अपनाकर बालों को जल्दी सफेद होने से रोका जा सकता है और उनका नेचुरल कलर लंबे समय तक बना रहता है.

बाल सफेद होने की वजह क्या है?

बालों का रंग मेलानिन नामक पिगमेंट पर निर्भर करता है. जब शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाती है, तो मेलानिन का बनना कम हो जाता है और बाल सफेद होने लगते हैं. विटामिन B12 रेड ब्लड सेल्स बनने और नर्वस सिस्टम के लिए बेहद जरूरी होता है. इसकी कमी से न सिर्फ बाल कमजोर होते हैं, बल्कि वे उम्र से पहले सफेद भी हो सकते हैं.

विटामिन B12 की कमी कैसे पूरी करें?

इसके लिए सबसे जरूरी है कि सबसे पहले डॉक्टर से सलाह लेकर ब्लड टेस्ट कराएं. रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर जो सप्लीमेंट या दवा बताए, वही लें. इसके साथ ही डाइट में ऐसे खाने की चीजों को शामिल करें, जिनसे बी12 नेचुरल रूप से मिलता है, जैसे कि अंडा, दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स, मांस और मछली और मशरूम. इन चीजों से शरीर में B12 की कमी पूरी करने में मदद मिलती है और बाल स्वस्थ रहते हैं.

सफेद बाल छुपाने के नेचुरल तरीके

केमिकल हेयर डाई बालों को नुकसान पहुंचा सकती हैं और उन्हें कमजोर बना देती हैं. इसकी जगह प्राकृतिक विकल्प अपनाए जा सकते हैं. मेहंदी का पेस्ट बालों को प्राकृतिक रंग और चमक देता है. हर्बल पेस्ट बालों की मजबूती बनाए रखता है और उनका नेचुरल कलर संभालने में मदद करता है. इससे बालों का रूखापन और टूटने की समस्या भी कम होती है.

सही डाइट और लाइफस्टाइल से बचाव

सिर्फ विटामिन B12 ही नहीं, बल्कि आपके लाइफस्टाइल में संतुलित आहार बालों की सेहत के लिए जरूरी है. रोज हरी सब्जियां, फल, प्रोटीन से भरपूर भोजन लें, पर्याप्त पानी पिएं और तनाव से दूरी बनाए रखें. अच्छी नींद और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने से बाल मजबूत रहते हैं और लंबे समय तक उनका नेचुरल रंग बना रहता है.

इसे भी पढ़ें: किन लोगों को हो जाती है सोराइसिस की बीमारी, इससे कैसे बचें?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Published at : 29 Dec 2025 11:35 AM (IST)
White Hair Causes Premature Grey Hair Grey Hair In Young Age
Embed widget