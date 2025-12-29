हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाअखबार बांटने वाले पिता का बेटा बना अफसर, राजकुमार ने तीसरे प्रयास में पास की UPSC परीक्षा

अखबार बांटने वाले पिता का बेटा बना अफसर, राजकुमार ने तीसरे प्रयास में पास की UPSC परीक्षा

बोकारो के छोटे से परिवार से आने वाले राजकुमार महतो ने UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2025 में 557वीं रैंक हासिल कर अपने संघर्ष और मेहनत की मिसाल पेश की.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 29 Dec 2025 01:42 PM (IST)
Preferred Sources

जब किसी छोटे शहर के साधारण परिवार का बेटा देश की सबसे कठिन परीक्षा मानी जाने वाली UPSC सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल करता है, तो वह सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलता, बल्कि लाखों युवाओं के लिए उम्मीद की एक नई राह खोल देता है. ऐसी ही प्रेरक कहानी है राजकुमार महतो की, जिन्होंने सीमित साधनों, गरीबी और कठिन हालात के बीच रहकर असाधारण सफलता हासिल की है.

झारखंड के बोकारो जिले के चास जोधाडीह मोड़ इलाके में रहने वाले राजकुमार महतो ने UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2025 में 557वीं रैंक हासिल कर न सिर्फ अपने परिवार, बल्कि पूरे जिले और राज्य का नाम रोशन किया है. राजकुमार के पिता रामपत महतो अखबार बांटने का काम करते हैं. परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, लेकिन पढ़ाई के लिए उन्होंने अपने बेटे का हौसला कभी कम नहीं होने दिया.

राजकुमार का बचपन साधारण रहा. घर की जरूरतें पूरी करने में परिवार को रोज संघर्ष करना पड़ता था. लेकिन पढ़ाई के प्रति राजकुमार का लगाव शुरू से ही गहरा था. उन्होंने ठान लिया था कि हालात चाहे जैसे भी हों, वह मेहनत के रास्ते से पीछे नहीं हटेंगे. यही सोच आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी.

दिल्ली विश्वविद्यालय से की पढ़ाई

राजकुमार महतो ने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित रामजस कॉलेज से फिजिक्स ऑनर्स में पढ़ाई की. दिल्ली जैसे बड़े शहर में पढ़ाई करना उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने हर चुनौती को स्वीकार किया. कॉलेज के दिनों में ही उन्होंने UPSC की तैयारी शुरू कर दी थी और साथ ही दिल्ली में कोचिंग भी ली.

कोविड ने बदली राह, लेकिन नहीं बदला लक्ष्य

तभी देश में कोविड महामारी आ गई. हालात ऐसे बने कि राजकुमार को दिल्ली छोड़कर वापस अपने गांव चास लौटना पड़ा. यह उनके लिए बड़ा झटका था, क्योंकि शहर की पढ़ाई और सुविधाएं अचानक छूट गई थीं. लेकिन उन्होंने इस मुश्किल को भी अवसर में बदल लिया. चास लौटने के बाद उन्होंने बाहर जाने का फैसला नहीं किया और वहीं रहकर अपनी तैयारी जारी रखी.

बिना कोचिंग के जारी रखी तैयारी

गांव में रहते हुए राजकुमार ने बिना किसी कोचिंग के अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाई. उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल नोट्स और किताबों की मदद से तैयारी की. उनका मानना है कि सही योजना और समय का सही उपयोग हो, तो संसाधनों की कमी आड़े नहीं आती. उन्होंने पढ़ाई के साथ-साथ टाइम मैनेजमेंट पर खास ध्यान दिया.

पढ़ाई के साथ हासिल की और सफलताएं

UPSC की तैयारी के दौरान ही राजकुमार ने इग्नू से मास्टर्स की पढ़ाई भी पूरी की. इतना ही नहीं, उन्होंने UGC NET परीक्षा भी पास की. यह दिखाता है कि उन्होंने खुद को एक ही लक्ष्य तक सीमित नहीं रखा, बल्कि लगातार सीखते रहने की आदत बनाई.

तीन प्रयास, हर बार नई सीख

राजकुमार महतो ने UPSC परीक्षा में कुल तीन प्रयास किए. पहले प्रयास में उन्हें उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली. यह समय उनके लिए निराशाजनक रहा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. दूसरे प्रयास में वह इंटरव्यू तक पहुंचे, लेकिन अंतिम सूची में नाम नहीं आ सका. इसके बावजूद उनका आत्मविश्वास बना रहा. तीसरे प्रयास में उन्होंने अपनी पिछली गलतियों से सीख ली, रणनीति बदली और और ज्यादा मेहनत की. आखिरकार वही दिन आया, जब उनका नाम अंतिम लिस्ट में शामिल हुआ और उन्होंने 557वीं रैंक हासिल कर ली.

यह भी पढ़ें - दिल्ली नर्सरी एडमिशन की प्रक्रिया अब स्कूलों के हाथों में, जानें कब क्या होगा?

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 29 Dec 2025 01:42 PM (IST)
Tags :
Education Success Story UPSC Success Story
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Lalit Modi apologized: सबसे बड़े भगोड़े! माल्या संग वीडियो डालकर छाती पीट रहा था नीरव मोदी, अब आई अक्ल, बोला- 'भारत का...'
सबसे बड़े भगोड़े! माल्या संग वीडियो डालकर छाती पीट रहा था नीरव मोदी, अब आई अक्ल, बोला- 'भारत का...'
पंजाब
Ludhiana: AAP सरपंच पर हमला, उतारी पगड़ी, 7800 रुपए और मुहर भी लूटी, 17 के खिलाफ FIR दर्ज
Ludhiana: AAP सरपंच पर हमला, उतारी पगड़ी, 7800 रुपए और मुहर भी लूटी, 17 के खिलाफ FIR दर्ज
इंडिया
जेल से रिहा नहीं होगा कुलदीप सेंगर! सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पीड़िता के वकील की पहली प्रतिक्रिया- 'किसी भी हालत में...'
जेल से रिहा नहीं होगा कुलदीप सेंगर! सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पीड़िता के वकील की पहली प्रतिक्रिया- 'किसी भी हालत में...'
क्रिकेट
साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल
साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल
Advertisement

वीडियोज

Unnao Case: Kuldeep Sengar की जमानत रद्द पर पीड़िता के वकील का आया पहला बयान | Breaking
Unnao Case: पीड़िता के वकील ने बताया सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा? | Kuldeep Sengar | Breaking
Aravalli पर Supreme Court ने लगाई 100 मीटर वाली नई परिभाषा पर रोक । Breaking News
Unnao Case: 'फांसी मिले...', SC में Kuldeep Sengar की जमानत रद्द होने पर बोलीं Mumtaz | Breaking
Unnao Case: कोर्ट से निकलते ही पीड़िता के वकील ने बता दिया अब Kuldeep Sengar के साथ क्या होगा?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Lalit Modi apologized: सबसे बड़े भगोड़े! माल्या संग वीडियो डालकर छाती पीट रहा था नीरव मोदी, अब आई अक्ल, बोला- 'भारत का...'
सबसे बड़े भगोड़े! माल्या संग वीडियो डालकर छाती पीट रहा था नीरव मोदी, अब आई अक्ल, बोला- 'भारत का...'
पंजाब
Ludhiana: AAP सरपंच पर हमला, उतारी पगड़ी, 7800 रुपए और मुहर भी लूटी, 17 के खिलाफ FIR दर्ज
Ludhiana: AAP सरपंच पर हमला, उतारी पगड़ी, 7800 रुपए और मुहर भी लूटी, 17 के खिलाफ FIR दर्ज
इंडिया
जेल से रिहा नहीं होगा कुलदीप सेंगर! सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पीड़िता के वकील की पहली प्रतिक्रिया- 'किसी भी हालत में...'
जेल से रिहा नहीं होगा कुलदीप सेंगर! सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पीड़िता के वकील की पहली प्रतिक्रिया- 'किसी भी हालत में...'
क्रिकेट
साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल
साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल
टेलीविजन
तान्या मित्तल की मिमिक्री पर हुई ट्रोलिंग के बाद जेमी लिवर ने सोशल मीडिया से ब्रेक किया था अनाउंस? कॉमेडियन ने अब दिया रिएक्शन
तान्या की मिमिक्री पर हुई ट्रोलिंग के बाद जेमी ने सोशल मीडिया से लिया था ब्रेक? अब दिया रिएक्शन
शिक्षा
NABARD में युवाओं के लिए सुनहरा मौका, यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम भर्ती के आवेदन शुरू
NABARD में युवाओं के लिए सुनहरा मौका, यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम भर्ती के आवेदन शुरू
हेल्थ
Grey Hair Causes: कम उम्र में बाल हो रहे हैं सफेद? इस विटामिन की कमी बन रही है सबसे बड़ी वजह
कम उम्र में बाल हो रहे हैं सफेद? इस विटामिन की कमी बन रही है सबसे बड़ी वजह
यूटिलिटी
LIC की इस स्कीम ने खत्म कर दी पेंशन की टेंशन, एक बार निवेश में जिंदगी भर मिलेंगे 1 लाख रुपये
LIC की इस स्कीम ने खत्म कर दी पेंशन की टेंशन, एक बार निवेश में जिंदगी भर मिलेंगे 1 लाख रुपये
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Embed widget