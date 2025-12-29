Hair Cutting Beliefs: सोमवार से रविवार तक… किस दिन बाल कटवाने से दूर होती हैं दिक्कतें? जानें काम की बात
Hair and Energy Beliefs: इंसान बाल कटवाने को लेकर काफी कन्फ्यूजन में रहता है. चलिए आपको बताते हैं कि आपको किस दिन बाल कटवाने चाहिए, जिससे आपकी मेंटल हेल्थ पूरी तरह फिट रहे.
Which Day Is Good for Haircut: बाल काटने को सिर्फ एक सामान्य आदत नहीं माना जाता, बल्कि कई मान्यताओं में इसे मन, सोच, भावनाओं और ग्रहों से जुड़ा हुआ बताया गया है. कहा जाता है कि बाल हमारे शरीर की ऊर्जा को अपने भीतर समेटे रखते हैं/ जब इंसान किसी बुरे दौर, मानसिक तनाव या निगेटिव भावनाओं से गुजर रहा होता है, तो ऐसे समय में बाल कटवाना कई बार मन को हल्का महसूस कराता है. इसी वजह से ज्योतिष में बाल कटवाने के लिए कुछ खास दिनों को शुभ माना गया है, ताकि व्यक्ति अपनी समस्याओं से राहत पा सके और सकारात्मक एनर्जी को अट्रेक्ट कर सके.
सोमवार को क्या होता है?
सोमवार को चंद्र ग्रह का दिन माना जाता है. चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक होता है. इस दिन बाल कटवाना मानसिक तनाव को कम करने और निगेटिव ऊर्जा से छुटकारा पाने के लिए शुभ माना जाता है. अगर मन बेचैन रहता है, नींद ठीक नहीं आती या बार-बार उदासी महसूस होती है, तो सोमवार के दिन बाल कटवाने से मानसिक शांति मिलने की मान्यता है.
बुधवार को बाल कटाने से फायदे
बुधवार बुध ग्रह से जुड़ा दिन होता है, जो बुद्धि, सोच और निर्णय क्षमता का प्रतीक माना जाता है. इस दिन बाल कटवाने को जीवन की रुकावटें दूर करने वाला बताया जाता है. मान्यता है कि बुधवार को बाल कटवाने से मेंटल क्लियरिटी बढ़ती है और व्यक्ति सही फैसले लेने में सक्षम होता है. पढ़ाई, करियर या किसी काम में अड़चन आ रही हो, तो इस दिन बाल कटवाना शुभ माना जाता है.
शुक्रवार को लेकर क्या है मान्यता?
शुक्रवार शुक्र ग्रह का दिन होता है, जिसे सुंदरता, आत्मविश्वास और अट्रेक्शन से जोड़ा जाता है. इस दिन बाल कटवाने से आत्मविश्वास बढ़ने और व्यक्तित्व में निखार आने की मान्यता है. कहा जाता है कि शुक्रवार को हेयरकट करवाने से व्यक्ति खुद को ज्यादा पॉजिटिव महसूस करता है और उसकी पर्सनैलिटी में सुधार आता है.
शनिवार को लेकर कन्फ्यूजन
शनिवार शनि ग्रह का दिन होता है. ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार शनि के अशुभ प्रभाव जीवन में तनाव, रुकावट और नकारात्मकता ला सकते हैंय ऐसे में शनिवार को बाल कटवाने से शनि के बुरे प्रभाव कम होने और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलने की बात कही जाती है. हालांकि कुछ परंपराओं में शनिवार को बाल कटवाने से बचने की सलाह भी दी जाती है, इसलिए इस पर मतभेद भी हैं.
संडे को लेकर क्या कहते हैं लोग?
रविवार सूर्य ग्रह का दिन माना जाता है, जो आत्मबल, आत्मविश्वास और स्पष्ट सोच का प्रतीक है. इस दिन बाल कटवाने से भ्रम दूर होने की मान्यता है. अगर कोई व्यक्ति असमंजस की स्थिति में है या बार-बार कन्फ्यूजन महसूस करता है, तो रविवार को हेयरकट करवाने से मन को दिशा मिलने की बात कही जाती है.
