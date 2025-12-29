एक्सप्लोरर
Top Films On OTT: ओटीटी पर कायम 'थामा' की दहशत, 'रात अकेली है' ने 'द गर्लफ्रेंड' को पछाड़ा, देखें टॉप 5 की लिस्ट
Top 5 Films On OTT: पिछले हफ्ते ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखी गई फिल्मों की लिस्ट सामने आ गई है. इसमें 'थामा' टॉप पर बनी हुई है तो वहीं 'रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स' ने 'द गर्लफ्रेंड' को मात दे दी है.
हर हफ्ते अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर नई फिल्में और नई सीरीज रिलीज होती हैं. कई बार नई रिलीज फिल्में और शोज के आगे पुरानी फिल्में फीकी पड़ जाती हैं, तो कई बार पुरानी फिल्मों और शोज के आगे नई फिल्मों का जादू नहीं चल पाता है. पिछले हफ्ते ओटीटी पर जिन फिल्मों को सबसे ज्यादा देखा गया है, उसकी रिपोर्ट सामने आ गई है. ऑरमैक्स मीडिया ने 22 दिसंबर से 28 दिसंबर तक ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखी गई फिल्मों की लिस्ट जारी कर दी है.
थामा
- आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 16 दिसंबर को ओटीटी पर आई थी.
- फिल्म तबसे ही ओटीटी पर खूब देखी जा रही है और टॉप पर जगह बनाए हुए है.
- 'थामा' पिछली बार की तरह इस बार भी ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखी गई फिल्म बन गई है.
- इस फिल्म को प्राइम वीडियो पर पिछले हफ्ते 3.5 मिलियन व्यूज मिले हैं.
रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स
- क्राइम-थ्रिलर फिल्म 'रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स' 19 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी.
- इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, चित्रांगदा सिंह और राधिका आप्टे लीड रोल में हैं.
- ये फिल्म पिछले हफ्ते ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखी गई फिल्मों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है.
- पिछले हफ्ते दूसरे नंबर पर रश्मिका मंदाना की फिल्म 'द गर्लफ्रेंड' दूसरे नंबर पर थी.
- 'रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स' को नेटफ्लिक्स पर 2 मिलियन व्यूज मिले हैं.
आंध्र किंग तालुका
- 'आंध्र किंग तालुका' 25 दिसंबर को तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में ओटीटी पर रिलीज हुई थी.
- ओटीटी पर आते ही फिल्म को भरपूर व्यूज मिले और ये पिछले हफ्ते तीसरी सबसे ज्यादा देखे जाने वाली फिल्म बनी.
- नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही इस फिल्म को 1.8 मिलियन व्यूज मिले हैं.
कांथा
- दुलकर सलमान स्टारर फिल्म 'कांथा' अब भी टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट में बनी हुई है.
- नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही इस फिल्म को पिछले हफ्ते भी 1.7 मिलियन लोगों ने देखा है.
- इस फिल्म में राणा दग्गूबाती और भाग्यश्री बोरसे जैसे कलाकार भी अहम रोल में हैं.
द गर्लफ्रेंड
- फिल्म 'द गर्लफ्रेंड' इस बार भी टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट का हिस्सा है.
- रश्मिका मंदाना स्टारर ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है.
- पिछले हफ्ते 'द गर्लफ्रेंड' को ओटीटी पर 1.5 मिलियन व्यूज मिले हैं.
