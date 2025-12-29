राहुल गांधी कहां मनाएंगे नए साल का जश्न? सामने आया गांधी फैमिली का न्यू ईयर प्लान
नए साल यानी 2026 की शुरुआत कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी प्राकृतिक यात्रा के साथ करेंगे. वह राजस्थान के रणथंबोर नेशनल पार्क अपनी छुट्टियां मनाने जाएंगे.
2025 अलविदा कह जाएगा और 2026 का आगमन कुछ दिनों में हो जाएगा. नए साल का स्वागत नेता विपक्ष राहुल गांधी राजस्थान के विश्व-प्रसिद्ध रणथंभौर नेशनल पार्क में करेंगे. इसको लेकर कार्यक्रम बन चुका है. सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी का कल रणथंभौर पहुंचने का कार्यक्रम है. इस दौरान उनके साथ उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी रहेंगी. दोनों नेता यहां निजी प्रवास पर रहेंगे.
प्राकृतिक वातावरण के बीच करेंगे नए साल की शुरुआत
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, प्रकृति और पर्यावरण से विशेष लगाव रखने वाले राहुल गांधी नए साल की शुरुआत प्राकृतिक वातावरण के बीच रहकर करना चाहते हैं. राहुल गांधी कई मौकों पर पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीवों की रक्षा और सतत विकास की बात करते रहे हैं. ऐसे में रणथंभौर जैसे प्राकृतिक स्थल पर उनका नया साल मनाना उनके विचारों और जीवन-शैली के अनुरूप माना जा रहा है.
निजी प्रवास पर रहेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी
बताया जा रहा है कि दिल्ली के बढ़ते वायु प्रदूषण, भागदौड़ और राजनीतिक व्यस्तताओं से दूर रहकर राहुल गांधी रणथंभौर में प्रकृति के साथ समय बिताएंगे, जहां वे शांति के माहौल में नए साल की शुरुआत करेंगे. इस निजी प्रवास के दौरान उनका कोई सार्वजनिक या राजनीतिक कार्यक्रम फिलहाल तय नहीं है.
चर्चित नेशनल पार्क में से एक है रणथंभौर नेशनल पार्क
राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित रणथंभौर नेशनल पार्क देश के सबसे प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्यों में से एक है. यह पार्क अपनी समृद्ध जैव-विविधता, घने जंगलों, झीलों और ऐतिहासिक किले के लिए जाना जाता है. रणथंभौर न केवल बाघों के लिए मशहूर है, बल्कि यह प्रकृति प्रेमियों के लिए शांति और सुकून का प्रतीक भी माना जाता है.
प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ यह दौरा पूरी तरह से निजी और अनौपचारिक रहेगा, जिसमें दोनों भाई-बहन नए साल के मौके पर प्रकृति के बीच विश्राम और आत्मचिंतन करते नजर आएंगे.
