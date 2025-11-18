एक्सप्लोरर
ठंड में नमी वाले कपड़े तो नहीं पहन लेते हैं आप, शरीर पर होता है ये इफेक्ट
कई बार वे ऊपर से सूखे दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर नमी बची रहती है.अक्सर लोग जल्दी में ऐसे ही कपड़े पहन लेते हैं, जबकि यह छोटी सी लापरवाही शरीर पर बड़ा असर डाल सकती है
सर्दियों में सबसे मुश्किल काम कपड़े सुखाना है. बाहर धूप कम निकलती है, हवा में नमी रहती है और दिन जल्दी ढल जाते हैं. ऐसे में कपड़े धुल तो जाते हैं, लेकिन ठीक से सूख नहीं पाते हैं. कई बार वे ऊपर से सूखे दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर नमी बची रहती है.अक्सर लोग जल्दी में ऐसे ही कपड़े पहन लेते हैं, जबकि यह छोटी सी लापरवाही शरीर पर बड़ा असर डाल सकती है. तो आइए जानते हैं कि ठंड में नमी वाले कपड़े पहनने से शरीर पर क्या इफेक्ट होता है.
Published at : 18 Nov 2025 05:56 PM (IST)
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
