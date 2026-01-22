डाइट और एक्सरसाइज के बावजूद नहीं घट रहा वजन? आप भी तो नहीं कर रहे ये 5 बड़ी गलतियां

वहीं भागदौड़ भरी जिंदगी में कई लोग सुबह का नाश्ता छोड़ देते हैं. डाइटिशियन के अनुसार ऐसा करने से मेटाबॉलिज्म पर बुरा असर पड़ता है. खाना स्किप करने से शरीर की मेटाबॉलिक रेट कम हो जाती है और बाद में जरूरत से ज्यादा खाने की आदत बन जाती है. उनका कहना है कि नाश्ते में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और प्रोटीन शामिल चाहिए, ताकि दिनभर एनर्जी बनी रहे.