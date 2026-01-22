डाइट और एक्सरसाइज के बावजूद नहीं घट रहा वजन? आप भी तो नहीं कर रहे ये 5 बड़ी गलतियां

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थडाइट और एक्सरसाइज के बावजूद नहीं घट रहा वजन? आप भी तो नहीं कर रहे ये 5 बड़ी गलतियां

By : कविता गाडरी  | Updated at : 22 Jan 2026 10:00 AM (IST)
भारत समेत पूरी दुनिया में ओवरवेट और मोटापे की समस्या तेजी से बढ़ रही है. साल 2021 में भारत में 18 करोड़ से ज्यादा वयस्क ओवरवेट या मोटापे का शिकार थे जबकि जबकि दुनियाभर में यह संख्या 1.11 अरब थी. वहीं अक्टूबर 2025 में यूरोपियन सोसाइटी ऑफ मेडिसिन में पब्लिश एक स्टडी के अनुसार अगर यही रफ्तार रही तो साल 2050 तक दुनिया में करीब 3.80 अरब लोग ओवरवेट या मोटापे से जूझ रहे होंगे. यह आंकड़ा उस समय की आधी से ज्यादा वयस्क आबादी के बराबर होगा. ऐसे में एक्सपर्ट्स बताते हैं कि वजन घटाने को लेकर सही जानकारी को समझना बहुत जरूरी है.

Published at : 22 Jan 2026 10:00 AM (IST)
