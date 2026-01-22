हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थBest Way To Eat Eggs: क्या कच्चा अंडा खाने से सच में ज्यादा ताकत मिलती है? जान लें हकीकत, वरना हो जाएगा भारी नुकसान

How To Cook Eggs Properly: कई लोग जिम करने के लिए ज्यादा ताकत बनाने के चक्कर में कच्चे अंडे का दबाकर सेवन कर रहे हैं. चलिए आपको बताते हैं कि यह आपके लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 22 Jan 2026 11:47 AM (IST)
दुनियाभर में ज्यादातर लोग अपने दिन की शुरुआत अंडे से करना पसंद करते हैं. अंडे सस्ते, आसानी से मिलने वाले और पोषण से भरपूर होते हैं, इसलिए इन्हें ब्रेकफास्ट का बेहतरीन विकल्प माना जाता है. स्वाद के साथ-साथ अंडे सेहत के लिहाज से भी काफी फायदेमंद हैं, लेकिन इनके सेवन को लेकर हमेशा बहस बनी रहती है.

कई लोग अंडे को सिर्फ स्वाद के लिए खाते हैं, तो कुछ लोग इसे प्रोटीन का बड़ा सोर्स मानते हैं. इसी बीच सवाल उठता है कि अंडा खाने का सबसे सुरक्षित और सही तरीका क्या है. खासकर कच्चा अंडा खाने को लेकर लोगों में काफी कन्फ्यूजन है, क्योंकि कुछ लोग इसे ताकत बढ़ाने से जोड़ते हैं.
कच्चा अंडा खाने का सबसे बड़ा खतरा साल्मोनेला इंफेक्शन का होता है. कई स्टडीज में यह बात सामने आई है कि अंडे के छिलके या अंदर मौजूद बैक्टीरिया से फूड पॉइजनिंग हो सकती है. इससे बुखार, पेट दर्द, उल्टी और दस्त जैसी समस्याएं हो सकती हैं, जो बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्युनिटी वालों के लिए ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं.
Published at : 22 Jan 2026 11:47 AM (IST)
