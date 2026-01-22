कच्चा अंडा खाने का सबसे बड़ा खतरा साल्मोनेला इंफेक्शन का होता है. कई स्टडीज में यह बात सामने आई है कि अंडे के छिलके या अंदर मौजूद बैक्टीरिया से फूड पॉइजनिंग हो सकती है. इससे बुखार, पेट दर्द, उल्टी और दस्त जैसी समस्याएं हो सकती हैं, जो बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्युनिटी वालों के लिए ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं.