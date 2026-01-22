हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीलाडली बहनों के खाते में 1 लाख रुपये भेज सकती है यहां की सरकार, बस करना होगा ये काम

लाडली बहनों के खाते में 1 लाख रुपये भेज सकती है यहां की सरकार, बस करना होगा ये काम

Ladli Behna Yojana: मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए बड़ी खबर सामने आ सकती है. सरकार की ओर से एक नई योजना की तैयारी चल रही है. जिसमें महिलाओं को 1 लाख का आर्थिक फायदा मिल सकता है

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 22 Jan 2026 11:19 AM (IST)
Preferred Sources

Ladli Behna Yojana: मध्य प्रदेश सरकार की ओर से राज्य की महिलाओं को मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत लगातार आर्थिक मदद दी जा रही है. अब तक करोड़ों महिलाएं इस योजना का लाभ उठा चुकी हैं और हर महीने मिलने वाली सहायता से उनके घर का बजट संभल रहा है. इसी कड़ी में अब लाडली बहनों के लिए एक और बड़ी पहल की तैयारी हो रही है. सरकार अब उनके लिए एक इनकम का नया जरिया देने की ओर आगे बढ़ रही है. 

ताजा जानकारी के मुताबिक प्रदेश की लाडली बहनों के खातों में एक एक लाख रुपये तक भेजे जा सकते हैं. यह रकम गाय पालन के लिए दी जाएगी जिससे महिलाएं दूध उत्पादन से जुड़कर अपनी कमाई बढ़ा सकें. इस योजना से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है. जान लें कैसे मिलेंगे 1 लाख रुपये 

महिलाओं को करना होगा यह काम

मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश की करीब सवा करोड़ लाडली बहनों को गौपालन से जोड़ने की तैयारी कर रही है. इस प्रस्तावित योजना के तहत पात्र महिलाओं को गाय खरीदने के लिए एक एक लाख रुपये तक दिए जाएंगे. जिससे महिलाओं को ऐसा काम मिलेगा जिसमें हर महीने रेगुलर इनकम हो सके. इसके साथ ही सरकार प्रदेश में दूध उत्पादन बढ़ाना चाहती है. 

फिलहाल एमपी में रोज लगभग 591 लाख लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है और सरकार इसमें करीब 20 प्रतिशत तक बढ़ोतरी का टारगेट लेकर चल रही है. लाडली बहनों को दुग्ध उत्पादन से जोड़कर यह टारगेट हासिल करने की कोशिश होगी. इससे एक तरफ महिलाओं की आमदनी बढ़ेगी. तो वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सीधा फायदा पहुंचेगा और पशुपालन सेक्टर को भी नई ताकत मिलेगी.

कैसे मिलेगा 1 लाख रुपये तक लाभ?

पशुपालन विभाग लाडली बहना गौपालन योजना को फाइनल शेप देने में जुटा है. इस योजना के तहत लाडली बहनों को गाय पालने के लिए सीधे आर्थिक मदद दी जाएगी. पात्र महिलाओं को गाय खरीदने के लिए एक लाख रुपये तक की मदद मिल सकती है. जिससे वह अपना खुद का डेयरी काम शुरू कर सकें. इसमें कैटेगरी के हिसाब से सब्सिडी तय की जाएगी. 

एससी और एसटी वर्ग की महिलाओं को लगभग 33 प्रतिशत तक अनुदान देने का प्रस्ताव है. जबकि जनरल और ओबीसी वर्ग की लाडली बहनों को करीब 25 प्रतिशत सब्सिडी मिल सकती है. बाकी रकम सरकार की गारंटी पर बैंकों के जरिए दी जाएगी. जिसे महिलाएं हर महीने आसान किस्तों में चुका सकेंगी. 

यह भी पढ़ें: मोबाइल से कैसे चेक करें पीएम किसान योजना की लिस्ट, कब आएगी सम्मान निधि की 22वीं किस्त?

Published at : 22 Jan 2026 11:19 AM (IST)
Tags :
Utility News MP Government Ladli Behna Yojana
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
आधी रात को आग का गोला बन गई बस, तीन लोग जिंदा जले, कई झुलसे
आधी रात को आग का गोला बन गई बस, तीन लोग जिंदा जले, कई झुलसे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अविमुक्तेश्वरानंद विवाद के बीच 19 साल बाद एक मंच पर आएंगे चारों शंकराचार्य? दिल्ली में होगा बड़ा आंदोलन
अविमुक्तेश्वरानंद विवाद के बीच 19 साल बाद एक मंच पर आएंगे चारों शंकराचार्य? दिल्ली में होगा बड़ा आंदोलन
विश्व
Russia-Ukraine War: '...तो वे मूर्ख होंगे', पुतिन-जेलेंस्की की बात करते करते ये क्या बोल गए ट्रंप
'...तो वे मूर्ख होंगे', पुतिन-जेलेंस्की की बात करते करते ये क्या बोल गए ट्रंप
क्रिकेट
रिंकू सिंह ने की एमएस धोनी की बड़े रिकॉर्ड की बराबरी, नागपुर में तूफानी बल्लेबाजी से मचाया तहलका
रिंकू सिंह ने की एमएस धोनी की बड़े रिकॉर्ड की बराबरी, नागपुर में तूफानी बल्लेबाजी से मचाया तहलका
Advertisement

वीडियोज

Market Crash Explained | Sensex 830 Points Down, Nifty 25,000 के नीचे क्यों फिसला? | Paisa Live
Chitra Tripathi: NEET छात्रा का गुनहगार कौन? Postmartam Report में सामने आया चौंकाने वाला मोड़
Freedom At Midnight 2 और Black Warrant के एक्टर Anurag Thakur ने बताया क्यों है Theatre जरूरी
Delhi Murder Case: Mangolpuri में गली में चाकूओं से युवक को गोद गए शख्स | Breaking News | ABP News
बेबस लड़की की 'लुटेरा बाबा' !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आधी रात को आग का गोला बन गई बस, तीन लोग जिंदा जले, कई झुलसे
आधी रात को आग का गोला बन गई बस, तीन लोग जिंदा जले, कई झुलसे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अविमुक्तेश्वरानंद विवाद के बीच 19 साल बाद एक मंच पर आएंगे चारों शंकराचार्य? दिल्ली में होगा बड़ा आंदोलन
अविमुक्तेश्वरानंद विवाद के बीच 19 साल बाद एक मंच पर आएंगे चारों शंकराचार्य? दिल्ली में होगा बड़ा आंदोलन
विश्व
Russia-Ukraine War: '...तो वे मूर्ख होंगे', पुतिन-जेलेंस्की की बात करते करते ये क्या बोल गए ट्रंप
'...तो वे मूर्ख होंगे', पुतिन-जेलेंस्की की बात करते करते ये क्या बोल गए ट्रंप
क्रिकेट
रिंकू सिंह ने की एमएस धोनी की बड़े रिकॉर्ड की बराबरी, नागपुर में तूफानी बल्लेबाजी से मचाया तहलका
रिंकू सिंह ने की एमएस धोनी की बड़े रिकॉर्ड की बराबरी, नागपुर में तूफानी बल्लेबाजी से मचाया तहलका
बॉलीवुड
The Raja Saab Hindi BO Lifetime: ‘द राजा साब’ बनी सबसे बड़ी डिजास्टर फिल्म, जानें- कितना रहा हिंदी का लाइफटाइम कलेक्शन
‘द राजा साब’ बनी सबसे बड़ी डिजास्टर फिल्म, जानें- कितना रहा हिंदी का लाइफटाइम कलेक्शन
हेल्थ
डाइट और एक्सरसाइज के बावजूद नहीं घट रहा वजन? आप भी तो नहीं कर रहे ये 5 बड़ी गलतियां
डाइट और एक्सरसाइज के बावजूद नहीं घट रहा वजन? आप भी तो नहीं कर रहे ये 5 बड़ी गलतियां
यूटिलिटी
महाराष्ट्र की इन महिलाओं को नहीं मिलेगा लाडकी बहिण योजना का पैसा, आज ही सुधार लें यह गलती
महाराष्ट्र की इन महिलाओं को नहीं मिलेगा लाडकी बहिण योजना का पैसा, आज ही सुधार लें यह गलती
नौकरी
​ESIC IMO 2026: MBBS पास कैंडिडेट्स के लिए नौकरी का मौका, लास्ट डेट से पहले कर लें आवेदन
MBBS पास कैंडिडेट्स के लिए नौकरी का मौका, लास्ट डेट से पहले कर लें आवेदन
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
ENT LIVE
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Embed widget