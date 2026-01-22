बैठे-बैठे Ola की इलेक्ट्रिक बाइक से निकलने लगा धुआं, वीडियो देख भड़के यूजर्स

देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को भविष्य के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन ओला इलेक्ट्रिक से जुड़े बार-बार सामने आ रहे वीडियो लोगों की चिंता बढ़ा रहे हैं. दरअसल, सोशल मीडिया पर ओला से जुड़ी घटनाओं के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं. वहीं ओला से जुड़ा एक वीडियो तो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें ओला की इलेक्ट्रिक बाइक खड़ी-खड़ी अचानक धुआं छोड़ने लगती है. यह नजारा इतना डरावना है कि वीडियो देखने के बाद यूजर्स कंपनी की सेफ्टी और सरकार की भूमिका पर सवाल उठाने लगे हैं.



बैठे-बैठे ओला की इलेक्ट्रिक बाइक से निकलने लगा धुआं



सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @theprayagtiwari नाम के अकाउंट्स से वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि ओला की इलेक्ट्रिक बाइक सड़क किनारे खड़ी है. बाइक पर एक आदमी बैठा है जो अपने बच्चे को स्कूल से लेने आता है. जैसे ही बच्चा ओला बाइक पर आगे बैठने लगता है, गाड़ी की बैटरी में आग लग जाती है. लेकिन आदमी और बच्चे को आग की भनक नहीं लगती है. इसके बाद रास्ते से जा रही महिला ओला बाइक में आग देख आदमी को सतर्क करती है. इसके बाद आदमी बाइक से बच्चे को उतार कर दूर ले जाता है. आग देखकर आसपास मौजूद लोग पहले तो घबरा जाते हैं, फिर कुछ लोग पानी डालकर आग को काबू में करने की कोशिश करते दिखते हैं. वहीं हैरानी की बात यह है कि जिस व्यक्ति की स्कूटी है, वह सिर्फ साइड में खड़ा होकर देखता रहता है, जबकि पास खड़े लोग स्थिति संभालने में जुटे नजर आते हैं. यह वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग ओला कंपनी पर भड़कने लगते हैं.

यूजर्स का फूटा गुस्सा, कमेंट्स में जमकर भड़के लोग



यह वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर जमकर रिएक्शन सामने आ रहे हैं. इस वीडियो को देख कर एक यूजर कमेंट करता है 3 से 4 साल से ऐसे मामले देख रहा हूं, लेकिन अब तक इन पर कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ, समझ से बाहर है. वहीं दूसरा यूजर कमेंट करता है इतने सारे इंसिडेंट हो रहे हैं, फिर भी लोग ओला बाइक खरीद क्यों रहे हैं, पता नहीं. एक यूजर ने चिंता जताते हुए लिखा ओला बाइक इतना डरावना है फिर भी सरकार कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है. वहीं कोई तंज कसते हुए कमेंट करता है नॉर्मल डे ऑफ ओला यूजर. एक यूजर कमेंट करता है जब आप बिना R&D के प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो ऐसा ही होता है. वहीं एक यूजर आग लगी ओला बाइक पर पानी छिड़क रहे लोगों को लेकर भी कमेंट करता है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी पर पानी क्यों छिड़क रहे हैं, इन्हें पता नहीं है क्या कि पानी छिड़कने से आग और फैल सकती है. लास्ट में एक और कमेंट आता है ओला को अपनी इलेक्ट्रिक बाइक के साथ फायर एक्सटिंग्विशर देना चाहिए.

