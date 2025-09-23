हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थExcess Protein Side Effects: प्रोटीन का ज्यादा सेवन करने से क्या होता है? जानें शरीर में दिखने वाले 7 संकेत

Excess Protein Side Effects: प्रोटीन का ज्यादा सेवन करने से क्या होता है? जानें शरीर में दिखने वाले 7 संकेत

Excess Protein Side Effects: प्रोटीन जरूरी है, लेकिन इसका ज्यादा सेवन सेहत पर बुरा असर डाल सकता है. जानें शरीर में दिखने वाले संकेत और नुकसान.

By : मीनू झा  | Updated at : 23 Sep 2025 04:51 PM (IST)
Excess Protein Side Effects: प्रोटीन जरूरी है, लेकिन इसका ज्यादा सेवन सेहत पर बुरा असर डाल सकता है. जानें शरीर में दिखने वाले संकेत और नुकसान.

Excess Protein Side Effects: प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी पोषक तत्व है. यह मांसपेशियों को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाता है. लेकिन आजकल लोग फिटनेस और डाइटिंग के चक्कर में प्रोटीन सप्लीमेंट्स या डाइट में प्रोटीन का ज्यादा सेवन करने लगे हैं. इसलिए सेहत पर बुरा असर पड़ने लगा है.

1/7
लगातार प्यास लगना: अगर शरीर में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो किडनी पर ज़ोर पड़ता है. किडनी को प्रोटीन को फिल्टर करने के लिए अधिक काम करना पड़ता है, जिससे बार-बार प्यास लगना और डिहाइड्रेशन की समस्या शुरू हो सकती है.
लगातार प्यास लगना: अगर शरीर में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो किडनी पर ज़ोर पड़ता है. किडनी को प्रोटीन को फिल्टर करने के लिए अधिक काम करना पड़ता है, जिससे बार-बार प्यास लगना और डिहाइड्रेशन की समस्या शुरू हो सकती है.
2/7
पेट से जुड़ी समस्याएं: अत्यधिक प्रोटीन सेवन से कब्ज़, एसिडिटी और पेट फूलने जैसी दिक्कतें हो सकती हैं. दरअसल, प्रोटीन को पचाने में समय लगता है और अगर फाइबर की कमी हो तो यह समस्या और बढ़ जाती है.
पेट से जुड़ी समस्याएं: अत्यधिक प्रोटीन सेवन से कब्ज़, एसिडिटी और पेट फूलने जैसी दिक्कतें हो सकती हैं. दरअसल, प्रोटीन को पचाने में समय लगता है और अगर फाइबर की कमी हो तो यह समस्या और बढ़ जाती है.
3/7
वजन बढ़ना: कई लोग सोचते हैं कि प्रोटीन ज्यादा खाने से वजन कम होगा, लेकिन हकीकत इसके उलट है. प्रोटीन लेने से अतिरिक्त कैलोरी फैट के रूप में जमा हो जाती है, जिससे वजन बढ़ने लगता है.
वजन बढ़ना: कई लोग सोचते हैं कि प्रोटीन ज्यादा खाने से वजन कम होगा, लेकिन हकीकत इसके उलट है. प्रोटीन लेने से अतिरिक्त कैलोरी फैट के रूप में जमा हो जाती है, जिससे वजन बढ़ने लगता है.
4/7
सांसों की दुर्गंध: जब शरीर कार्बोहाइड्रेट की कमी में केवल प्रोटीन पर निर्भर करता है, तो कीटोन्स नामक तत्व बनने लगते हैं. यही कारण है कि मुंह से बदबू आने लगती है.
सांसों की दुर्गंध: जब शरीर कार्बोहाइड्रेट की कमी में केवल प्रोटीन पर निर्भर करता है, तो कीटोन्स नामक तत्व बनने लगते हैं. यही कारण है कि मुंह से बदबू आने लगती है.
5/7
थकान और कमजोरी: लगातार थकान महसूस होना या ऊर्जा की कमी भी प्रोटीन अधिक खाने का संकेत हो सकता है. दरअसल, कार्ब्स की कमी की वजह से शरीर को तुरंत एनर्जी नहीं मिल पाती.
थकान और कमजोरी: लगातार थकान महसूस होना या ऊर्जा की कमी भी प्रोटीन अधिक खाने का संकेत हो सकता है. दरअसल, कार्ब्स की कमी की वजह से शरीर को तुरंत एनर्जी नहीं मिल पाती.
6/7
त्वचा पर दाने और पिंपल्स: अत्यधिक प्रोटीन, खासकर डेयरी और सप्लीमेंट्स से, शरीर में हार्मोनल असंतुलन पैदा कर सकता है. इसका असर त्वचा पर दिखने लगता है और दाने-पिंपल्स निकलने लगते हैं.
त्वचा पर दाने और पिंपल्स: अत्यधिक प्रोटीन, खासकर डेयरी और सप्लीमेंट्स से, शरीर में हार्मोनल असंतुलन पैदा कर सकता है. इसका असर त्वचा पर दिखने लगता है और दाने-पिंपल्स निकलने लगते हैं.
7/7
किडनी पर असर: सबसे बड़ा खतरा किडनी पर पड़ता है. ज्यादा प्रोटीन सेवन से किडनी को फिल्टर करने में दिक्कत होती है और लम्बे समय में किडनी डैमेज का जोखिम बढ़ सकता है.
किडनी पर असर: सबसे बड़ा खतरा किडनी पर पड़ता है. ज्यादा प्रोटीन सेवन से किडनी को फिल्टर करने में दिक्कत होती है और लम्बे समय में किडनी डैमेज का जोखिम बढ़ सकता है.
Published at : 23 Sep 2025 04:51 PM (IST)
Tags :
Symptoms Protein Side Effect

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
जेल से छूटे आजम खान को नई पार्टी बनाने की सलाह, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने अखिलेश यादव को लेकर किया बड़ा दावा
जेल से छूटे आजम खान को नई पार्टी बनाने की सलाह, मौलाना शहाबुद्दीन ने अखिलेश को लेकर किया बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: बसपा में जाएंगे? आजम खान ने खुद दिया जवाब, अखिलेश यादव पर भी बोले
Exclusive: बसपा में जाएंगे? आजम खान ने खुद दिया जवाब, अखिलेश यादव पर भी बोले
इंडिया
कश्मीरी हिंदुओं ने की सरकारी नौकरी में आयु सीमा में रियायत देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम नहीं सुनेंगे, आप...
कश्मीरी हिंदुओं ने की सरकारी नौकरी में आयु सीमा में रियायत देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम नहीं सुनेंगे, आप...
क्रिकेट
इस बड़े टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया के कप्तान बने दिनेश कार्तिक, 7 नवंबर से शुरू होंगे मैच
इस बड़े टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया के कप्तान बने दिनेश कार्तिक, 7 नवंबर से शुरू होंगे मैच
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Haris Rauf की पत्नी ने की ओछी हरकत लेकिन Imran Khan ने दिखाया आइना | ABP LIVE
Kia Carens Clavis First Drive Review | Auto Live
BMW iX1 LWB vs BYD Sealion 7 vs Volvo C40 Recharge | Auto Live
Navratri पर सरकार का तोहफा सस्ता हुआ Insurance, Electronics और Daily Use Products| Paisa Live
New Tata Altroz Facelift Walkaround | Auto Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जेल से छूटे आजम खान को नई पार्टी बनाने की सलाह, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने अखिलेश यादव को लेकर किया बड़ा दावा
जेल से छूटे आजम खान को नई पार्टी बनाने की सलाह, मौलाना शहाबुद्दीन ने अखिलेश को लेकर किया बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: बसपा में जाएंगे? आजम खान ने खुद दिया जवाब, अखिलेश यादव पर भी बोले
Exclusive: बसपा में जाएंगे? आजम खान ने खुद दिया जवाब, अखिलेश यादव पर भी बोले
इंडिया
कश्मीरी हिंदुओं ने की सरकारी नौकरी में आयु सीमा में रियायत देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम नहीं सुनेंगे, आप...
कश्मीरी हिंदुओं ने की सरकारी नौकरी में आयु सीमा में रियायत देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम नहीं सुनेंगे, आप...
क्रिकेट
इस बड़े टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया के कप्तान बने दिनेश कार्तिक, 7 नवंबर से शुरू होंगे मैच
इस बड़े टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया के कप्तान बने दिनेश कार्तिक, 7 नवंबर से शुरू होंगे मैच
बॉलीवुड
अर्जुन कपूर वर्सेस मलाइका अरोड़ा: कौन है ज्यादा अमीर? जान लीजिए एक्स कपल की नेटवर्थ
अर्जुन कपूर वर्सेस मलाइका अरोड़ा: कौन है ज्यादा अमीर? जान लीजिए एक्स कपल की नेटवर्थ
बिहार
पूर्व विधायक श्याम बिहारी प्रसाद ने दिया JDU से इस्तीफा, कांग्रेस का दामन थामा
पूर्व विधायक श्याम बिहारी प्रसाद ने दिया JDU से इस्तीफा, कांग्रेस का दामन थामा
ट्रैवल
Navratri festival 2025: दिल्ली में कहां कहां सजता है बंगाल जैसा दुर्गा पूजा पंडाल, फटाफट नोट कर लीजिए नाम
दिल्ली में कहां कहां सजता है बंगाल जैसा दुर्गा पूजा पंडाल, फटाफट नोट कर लीजिए नाम
ट्रेंडिंग
मौत का सौदागर! तेज रफ्तार ट्रक से सटाई बाइक फिर किया जानलेवा बाइक स्टंट- खौफनाक वीडियो वायरल
मौत का सौदागर! तेज रफ्तार ट्रक से सटाई बाइक फिर किया जानलेवा बाइक स्टंट- खौफनाक वीडियो वायरल
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
ENT LIVE
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
ENT LIVE
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
Embed widget