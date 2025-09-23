एक्सप्लोरर
Excess Protein Side Effects: प्रोटीन का ज्यादा सेवन करने से क्या होता है? जानें शरीर में दिखने वाले 7 संकेत
Excess Protein Side Effects: प्रोटीन जरूरी है, लेकिन इसका ज्यादा सेवन सेहत पर बुरा असर डाल सकता है. जानें शरीर में दिखने वाले संकेत और नुकसान.
Excess Protein Side Effects: प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी पोषक तत्व है. यह मांसपेशियों को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाता है. लेकिन आजकल लोग फिटनेस और डाइटिंग के चक्कर में प्रोटीन सप्लीमेंट्स या डाइट में प्रोटीन का ज्यादा सेवन करने लगे हैं. इसलिए सेहत पर बुरा असर पड़ने लगा है.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 23 Sep 2025 04:51 PM (IST)
Tags :Symptoms Protein Side Effect
हेल्थ
7 Photos
जीरा वॉटर बेस्ट है या चिया सीड्स का पानी, जानें वजन घटाने के लिए दोनों में कौन ज्यादा कारगर?
हेल्थ
7 Photos
उबला या भीगा हुआ... कैसा मैथी वॉटर सेहत के लिए अच्छा, जानें किस तरह इसे करें कंज्यूम?
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
जेल से छूटे आजम खान को नई पार्टी बनाने की सलाह, मौलाना शहाबुद्दीन ने अखिलेश को लेकर किया बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: बसपा में जाएंगे? आजम खान ने खुद दिया जवाब, अखिलेश यादव पर भी बोले
इंडिया
कश्मीरी हिंदुओं ने की सरकारी नौकरी में आयु सीमा में रियायत देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम नहीं सुनेंगे, आप...
क्रिकेट
इस बड़े टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया के कप्तान बने दिनेश कार्तिक, 7 नवंबर से शुरू होंगे मैच
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion