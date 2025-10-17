पटाखों से निकलने वाला धुआं हवा में कई हानिकारक तत्व छोड़ता है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. इनसे सांस की नली में दिक्कत होती है और बच्चों में खांसी, गले में खराश और सांस लेने की समस्या होने लगती है. यह समस्या तब ज्यादा होने लगती है, जब आपके बच्चे को पहले से एलर्जी या फिर अस्थमा की दिक्कत है.