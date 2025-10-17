एक्सप्लोरर
Kids Health during Diwali: पटाखों के शोर और पॉल्यूशन में न हो जाए आपके बेबी की तबीयत खराब, अपनाएं ये टिप्स
Diwali Pollution: दिवाली आते ही पॉल्यूशन और पटाखों का शोर हर जगह दिखाई और सुनाई देता है. कई लोगों को शिकायत रहती है कि इससे उनके बच्चों को नुकसान पहुंचता है. चलिए इससे बचने का उपाय जानते हैं.
दिवाली खुशियों का पर्व है, जिसे लोग अपने तरीके से सेलीब्रेट करते हैं. त्योहार रोशनी, मिठास और खुशियों से भरा होता है. हालांकि हर साल बड़ी संख्या में लोगों की दिवाली पर पटाखों के शोर और पॉल्यूशन के चलते उनके बच्चों की सेहत पर गलत असर पड़ा है. चलिए आपको बताते हैं कि इस खुशियों के पर्व में अपने बच्चों का ख्याल कैसे रखें.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 17 Oct 2025 07:20 PM (IST)
हेल्थ
7 Photos
शरीर के इन हिस्सों में दर्द बढ़ जाए तो समझ लें बढ़ रहा है कोलेस्ट्रॉल, डॉक्टर से तुरंत कराएं इलाज
हेल्थ
6 Photos
डाइट में शामिल कर लें ये 6 फूड तो साफ हो जाएंगी हार्ट की आर्टरीज, स्ट्रोक से भी नैचुरली होगा बचाव
हेल्थ
7 Photos
लिवर को करना चाहते हैं एकदम हेल्दी, इस कड़वी सब्जी की पत्तियां आज ही डाइट में कर लें शामिल
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
H-1B वीजा फीस पर बढ़ी ट्रंप की टेंशन! भड़के US चैंबर ऑफ कॉमर्स ने दर्ज कराया केस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
क्या NDA की तरफ से नीतीश कुमार ही CM फेस? पटना पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य बोले- 'इस बार...'
इंडिया
जुबली हिल्स उपचुनाव में बड़ा सियासी उलटफेर, कांग्रेस के समर्थन में आए AIMIM असदुद्दीन ओवैसी
क्रिकेट
छोटे कद के पांच क्रिकेटर, लेकिन कारनामे बड़े-बड़े, लिस्ट में सचिन तेंदुलकर समेत 3 भारतीय
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion