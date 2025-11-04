40 की उम्र पार करते ही महिला और पुरुष को कराने चाहिए ये टेस्ट, यहां देख लें अलग-अलग लिस्ट

पुरुषों में 40 की उम्र के बाद प्रोस्टेट ग्रंथि में कैंसर का खतरा बढ़ सकता है. इसे समय रहते पहचानना बहुत जरूरी है. इसके लिए टेस्ट अलग-अलग हैं. जैसे PSA टेस्ट, यह ब्लड टेस्ट है जो प्रोस्टेट से जुड़े एंटीजन के स्तर को मापता है, DRE, डॉक्टर प्रोस्टेट ग्रंथि को सीधे जांचते हैं और प्रोस्टेट बायोप्सी, प्रोस्टेट के टिशू का नमूना लेकर जांच की जाती है.