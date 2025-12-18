Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है. गुरुवार (18 दिसंबर, 2025) को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक्ट्रेस शिल्पा शेट के घर पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया है. शेट्टी के घर पर यह कार्रवाई बैस्टियन रेस्टोरेंट से संबंधित वित्तीय लेनदेन और टैक्स में कथित अनियमितताओं की जांच के तहत की जा रही है. इसके अलावा, विभाग ने शिल्पा के घर के साथ-साथ उनसे जुड़े कई अन्य ठिकानों पर भी सर्च ऑपरेशन चलाया है.

शिल्पा के रेस्टोरेंट पर छापे के बाद IT ने घर पर की कार्रवाई

दरअसल, आयकर विभाग ने एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के घर पर छापा मारने से पहले उनके मुंबई के दादर स्थित बैस्टियन रेस्टोरेंट पर छापा मारा था. IT विभाग के कई अफसरों ने बुधवार (17 दिसंबर, 2025) को कई घंटों तक छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया. विभाग को यह शक है कि शिल्पा शेट्टी के होटल बिजनेस में इन्वेस्मेंट, आय और टैक्स भुगतान में कई तरह की गड़बड़ियां हैं, जिसे लेकर विभाग जांच करने में जुटी है.

बेंगलुरु में बैस्टियन रेस्टोरेंट के खिलाफ केस दर्ज

शिल्पा शेट्टी की बैस्टियन हॉस्पिटैलिटी कंपनी मुंबई के साथ पुणे, बेंगलुरु और गोवा में भी बैस्टियन नाम से क्लब और रेस्टोरेंट ऑपरेट करती है, जो अब आयकर विभाग के जांच के दायरे में है. वहीं, आयकर विभाग की इस छापेमारी की कार्रवाई के बीच एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने अपने एक नए रेस्टोरेंट की ओपनिंग की घोषणा भी कर दी थी. शिल्पा ने अपने नए रेस्टोरेंट का नाम अम्माकाई रखा है. उन्होंने अपने नए रेस्टोरेंट की अनाउंसमेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर दिया.

क्या है शिल्पा शेट्टी और उनके पति का विवाद

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा लंबे वक्त से कई विवादों के कारण सुर्खियों में बने रहे हैं. इस विवादों में से 60.40 करोड़ रुपये का एक धोखाधड़ी मामले की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) जांच कर रही है. EOW ने अब इस मामले में एक नई धारा भी जोड़ी गई है. वहीं, इसके लिए कई सबूत भी जुटाए गए हैं, जिनमें से इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी हैं और अब यह मामला ईडी की जांच के दायरे में भी आ जाता है.

