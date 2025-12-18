हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Foods That Cause Cavities: इन चीजों को खाने से दांतों में जल्दी होती है कैविटी, आज ही देख लें पूरी लिस्ट

Foods That Cause Cavities: इन चीजों को खाने से दांतों में जल्दी होती है कैविटी, आज ही देख लें पूरी लिस्ट

Worst Foods For Dental Health: कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो खाने में तो मजेदार लगती हैं, लेकिन यह हमारे दांत के लिए हानिकारक होती हैं. चलिए जानते हैं कि किन चीजों से दांत जल्दी होती है कैविटी.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 18 Dec 2025 10:07 AM (IST)
Worst Foods For Dental Health: कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो खाने में तो मजेदार लगती हैं, लेकिन यह हमारे दांत के लिए हानिकारक होती हैं. चलिए जानते हैं कि किन चीजों से दांत जल्दी होती है कैविटी.

दांतों में कैविटी का नाम आते ही अक्सर लोग मिठाई को जिम्मेदार मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं बड़ी है. दांतों में सड़न उन बैक्टीरिया की वजह से होती है, जो खाने में मौजूद शुगर को तोड़कर एसिड बनाते हैं और धीरे-धीरे दांतों की ऊपरी परत को नुकसान पहुंचाते हैं.

डेंटिस्ट बताते हैं कि सिर्फ क्या खाते हैं यह नहीं, बल्कि कितनी बार खाते हैं और ओरल केयर कैसी है, यह भी कैविटी बनने में अहम भूमिका निभाता है. कुछ ऐसे फूड्स हैं जो दांतों के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह माने जाते हैं.
डेंटिस्ट बताते हैं कि सिर्फ क्या खाते हैं यह नहीं, बल्कि कितनी बार खाते हैं और ओरल केयर कैसी है, यह भी कैविटी बनने में अहम भूमिका निभाता है. कुछ ऐसे फूड्स हैं जो दांतों के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह माने जाते हैं.
सबसे ऊपर आते हैं चिपचिपे और ज्यादा मीठे खाद्य पदार्थ. चॉकलेट, टॉफी, कैरामेल और यहां तक कि किशमिश जैसे ड्राई फ्रूट्स भी दांतों में लंबे समय तक चिपके रहते हैं, जिससे बैक्टीरिया को पनपने का पूरा मौका मिल जाता है.
सबसे ऊपर आते हैं चिपचिपे और ज्यादा मीठे खाद्य पदार्थ. चॉकलेट, टॉफी, कैरामेल और यहां तक कि किशमिश जैसे ड्राई फ्रूट्स भी दांतों में लंबे समय तक चिपके रहते हैं, जिससे बैक्टीरिया को पनपने का पूरा मौका मिल जाता है.
Published at : 18 Dec 2025 10:07 AM (IST)
Foods That Cause Cavities Causes Of Tooth Cavities Worst Foods For Dental Health

