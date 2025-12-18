अंडर-19 एशिया कप 2025 अपने अंतिम पड़ाव पर है, शुक्रवार को टूर्नामेंट की दोनों फाइनलिस्ट मिल जाएंगी. 19 दिसंबर को टूर्नामेंट के दोनों फाइनल खेले जाएंगे. पहला सेमीफाइनल भारत और श्रीलंका के बीच है. दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान और बांग्लादेश भिड़ेंगी. यानी ये संभावना भी है कि फाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच हो सकता है. जानिए सेमीफाइनल मैचों का शेड्यूल, टाइमिंग और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल.

अंडर-19 एशिया कप 2025 की 8 टीमों को 4-4 के 2 ग्रुप में रखा गया था. भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप (A) में थीं. आयुष म्हात्रे की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने ग्रुप स्टेज के अपने तीनों मैच जीते और अंक तालिका में पहला स्थान हासिल किया. 3 में से 2 मैच जीतने वाली पाकिस्तान दूसरे नंबर पर रही. ग्रुप बी से श्रीलंका और बांग्लादेश ने सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई किया.

भारत बनाम श्रीलंका सेमीफाइनल का शेड्यूल

अंडर-19 एशिया कप 2025 का पहला सेमीफाइनल भारत और श्रीलंका के बीच शुक्रवार, 19 दिसंबर को खेला जाएगा. ये मैच दुबई के आईसीसी क्रिकेट एकेडमी में खेला जाएगा. मैच भारत के समयनुसार सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा.

बांग्लादेश बनाम पाकिस्तान सेमीफाइनल का शेड्यूल

अंडर-19 एशिया कप 2025 का दूसरा सेमीफाइनल बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच शुक्रवार, 19 दिसंबर को खेला जाएगा. ये मैच दुबई के द सेवेंस स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच भारत के समयनुसार सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा.

कहां देखें अंडर-19 एशिया कप सेमीफाइनल लाइव?

अंडर-19 एशिया कप 2025 के सेमीफाइनल मैच का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर होगा. टीवी पर लाइव मैच सोनी स्पोर्ट्स के चैनल पर आएगा. अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर मैच देखने चाहते हो तो सोनी लिव ऐप/वेबसाइट पर देख सकते हो. शुक्रवार को होने वाले दोनों सेमीफाइनल की विजेता टीमें रविवार, 21 दिसंबर को खिताबी मुकाबले में भिड़ेंगी.

भारत का अंडर-19 स्क्वाड

आयुष म्हात्रे (कप्तान), राहुल कुमार, वैभव सूर्यवंशी, वेदांत त्रिवेदी, विहान मल्होत्रा, युवराज गोहिल, आरोन वर्गीज, बी. के. किशोर, दीपेश देवेन्द्रन, हेनिल पटेल, जेगनाथन हेमकुदेष्ण, खिलन पटेल, किशन कुमार सिंह, अभिगयन अभिषेक (विकेटकीपर), हरवंश पंगालिया (विकेटकीपर), आदित्य रावत, कनिष्क चौहान, नमन पुष्पक, उद्धव मनीष मोहन.