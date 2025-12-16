एक्सप्लोरर
दिल की सेहत के लिए रामबाण इलाज, रोज पिएं ये 6 ड्रिंक्स जिससे कंट्रोल में रहेगा कोलेस्ट्रॉल
ग्रीन टी को दिल के लिए सबसे फायदेमंद ड्रिंक में गिना जाता है. इसमें मौजूद कैटेचिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट एलडीएल यानी बेड कोलेस्ट्रॉल को कम करने और धमनियों की सूजन घटाने में मदद करते हैं.
कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने पर शरीर में कोई साफ लक्षण नजर नहीं आते हैं. लेकिन यह धीरे-धीरे दिल की बीमारियों स्ट्रोक और धमनियों में ब्लॉकेज का खतरा बढ़ा सकते हैं. दवाओं और एक्सरसाइज के साथ कुछ रोजमर्रा की हेल्दी ड्रिंक भी लिपिड लेवल को कंट्रोल करने में मदद कर सकती है. वहीं दिल की सेहत को बेहतर बनाने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट्स कुछ ऐसे ड्रिंक के बारे में बताते हैं जो फैट मेटाबॉलिज्म सुधारती है, सूजन कम करती है और आर्टरीज को हेल्दी रखने में मददगार होती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि दिल को हेल्दी रखने के लिए आपको कौन सी 6 ड्रिंक रोजाना पीनी चाहिए, जिससे कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में रहेगा.
Published at : 16 Dec 2025 08:07 AM (IST)
