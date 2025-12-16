दिल की सेहत के लिए रामबाण इलाज, रोज पिएं ये 6 ड्रिंक्स जिससे कंट्रोल में रहेगा कोलेस्ट्रॉल

ग्रीन टी को दिल के लिए सबसे फायदेमंद ड्रिंक में गिना जाता है. इसमें मौजूद कैटेचिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट एलडीएल यानी बेड कोलेस्ट्रॉल को कम करने और धमनियों की सूजन घटाने में मदद करते हैं. एक्सपर्ट्स के अनुसार दिन में 1 से 2 कप ग्रीन टी बेहतर लिपिड बैलेंस को सपोर्ट कर सकती है.