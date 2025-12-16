दिल की सेहत के लिए रामबाण इलाज, रोज पिएं ये 6 ड्रिंक्स जिससे कंट्रोल में रहेगा कोलेस्ट्रॉल

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
By : कविता गाडरी  | Updated at : 16 Dec 2025 08:07 AM (IST)
कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने पर शरीर में कोई साफ लक्षण नजर नहीं आते हैं. लेकिन यह धीरे-धीरे दिल की बीमारियों स्ट्रोक और धमनियों में ब्लॉकेज का खतरा बढ़ा सकते हैं. दवाओं और एक्सरसाइज के साथ कुछ रोजमर्रा की हेल्दी ड्रिंक भी लिपिड लेवल को कंट्रोल करने में मदद कर सकती है. वहीं दिल की सेहत को बेहतर बनाने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट्स कुछ ऐसे ड्रिंक के बारे में बताते हैं जो फैट मेटाबॉलिज्म सुधारती है, सूजन कम करती है और आर्टरीज को हेल्दी रखने में मददगार होती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि दिल को हेल्दी रखने के लिए आपको कौन सी 6 ड्रिंक रोजाना पीनी चाहिए, जिससे कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में रहेगा.

ग्रीन टी को दिल के लिए सबसे फायदेमंद ड्रिंक में गिना जाता है. इसमें मौजूद कैटेचिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट एलडीएल यानी बेड कोलेस्ट्रॉल को कम करने और धमनियों की सूजन घटाने में मदद करते हैं. एक्सपर्ट्स के अनुसार दिन में 1 से 2 कप ग्रीन टी बेहतर लिपिड बैलेंस को सपोर्ट कर सकती है.
वहीं हिबिस्कस को नेचुरल हार्ट टॉनिक माना जाता है. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स आर्टरीज को लचीला बनाए रखने, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करने और ब्लड प्रेशर को स्थिर रखने में मदद करते हैं.
Published at : 16 Dec 2025 08:07 AM (IST)
