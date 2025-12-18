हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगCLAT 2026 टॉपर गीताली गुप्ता का वीडियो वायरल, ऑल इंडिया रैंक देख हुईं इमोशनल

CLAT 2026 टॉपर गीताली गुप्ता का वीडियो वायरल, ऑल इंडिया रैंक देख हुईं इमोशनल

गीताली गुप्ता ने CLAT 2026 में ऐसा मुकाम हासिल किया है, जो हर एक प्रतियोगी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है.उन्होंने 119 में से 112.75 अंक हासिल करते हुए ऑल इंडिया रैंक 1 प्राप्त की.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 18 Dec 2025 05:58 PM (IST)
Preferred Sources

सफलता की कहानी हमेशा लोगों को प्रेरित करती है, लेकिन जब यह कहानी किसी युवा और मेहनती छात्रा की हो तो यह और भी खास बन जाती है. राजस्थान के श्रीगंगानगर की 17 साल की छात्रा गीताली गुप्ता ने CLAT 2026 में ऐसा मुकाम हासिल किया है, जो हर एक प्रतियोगी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है. उन्होंने 119 में से 112.75 अंक हासिल करते हुए ऑल इंडिया रैंक 1 प्राप्त की.

गीताली की यह सफलता केवल उनके लिए ही नहीं, बल्कि उनके परिवार और समाज के लिए भी गर्व का पल है. जब उन्होंने अपना रिजल्ट देखा तो एक बार तो उनको भी अपनी आंखों पर यकीन न हुआ. इसके बाद जो रिएक्शन सामने आया, वह इतना इमोशनल और सच्चा था कि पूरा इंटरनेट ही इमोशनल हो गया. सोशल मीडिया पर उनका यह वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें उनकी खुशी, आश्चर्य और परिवार की खुशी को देखा जा सकता है. 

कैसा था वायरल वीडियो में रिएक्शन 

वीडियो में देखा जा सकता है कि गीताली अपने घर के मंदिर के सामने बैठकर अपना रोल नंबर डालकर रिजल्ट चेक कर रही हैं. जैसे ही रिजल्ट स्क्रीन पर आया, उनका चेहरा चौंक कर इमोशनल हो गया. ऐसा कि उन्हें शायद खुद भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने CLAT 2026 में पहला स्थान प्राप्त कर लिया है. उनके परिवार के लोग भी इस खुशी में शामिल हुए और घर में खुशी और उत्सव का माहौल बन गया. उनके आंसुओं और मुस्कान दोनों ने यह पल और भी खास बना दिया. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by OBITO • SARCASTIC CULTURE (@oc_.alpha.sp)

सोशल मीडिया पर लोगों के कमेंट्स

सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. लोग उनके जज्बे और मेहनत की तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स ने कमेंट्स में लिखा कि गीताली की सफलता यह दिखाती है कि लगन और निरंतर मेहनत से कोई भी सपना साकार किया जा सकता है. वहीं, कुछ लोगों ने इस वीडियो को देखकर खुद को प्रेरित बताया और कहा कि ऐसे उदाहरण नए प्रतियोगियों को लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं.

गीताली की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सपने चाहे कितने भी बड़े क्यों न हों, अगर मेहनत, समर्पण और संतुलित तैयारी हो तो उन्हें पूरा किया जा सकता है. उनका यह वायरल वीडियो सिर्फ एक सफलता की झलक नहीं, बल्कि हजारों छात्रों के लिए प्रेरणा का संदेश बन गया है. गीताली गुप्ता ने CLAT 2026 में अपनी कड़ी मेहनत और कॉन्फिडेंस के दम पर इतिहास रचा है.

यह भी पढ़ें वर्क फ्रॉम मंडप... शादी के बीच ऑफिस के सॉफ्टवेयर में आया बग, दुल्हन ने मंडप के नीचे ही खोल लिया लैपटॉप; फोटो वायरल

Published at : 18 Dec 2025 05:58 PM (IST)
Tags :
VIRAL VIDEO CLAT 2026 CLAT 2026 Topper Topper Geetali Gupta
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तकिया मस्जिद की जमीन आपकी है? उज्जैन महाकाल की पार्किंग का मामला लेकर पहुंचा मुस्लिम शख्स तो SC ने पूछे तीखे सवाल
तकिया मस्जिद की जमीन आपकी है? उज्जैन महाकाल की पार्किंग का मामला लेकर पहुंचा मुस्लिम शख्स तो SC ने पूछे तीखे सवाल
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव: संजय राउत का बड़ा बयान, 'अजित पवार से शरद पवार गुट का गठबंधन...'
महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव: शरद पवार और अजित पवार गुट के बीच होगा गठबंधन? संजय राउत का बड़ा बयान
क्रिकेट
पिच पर कार, कभी सांप तो कभी उड़ने वाली चींटियां... क्रिकेट मैच रोके जाने के अजब-गजब कारण
पिच पर कार, कभी सांप तो कभी उड़ने वाली चींटियां... क्रिकेट मैच रोके जाने के अजब-गजब कारण
विश्व
अमेरिका ने ताइवान को ऐसा क्या दिया, जिससे बौखलाया चीन, अब होगी कांटे की टक्कर!
अमेरिका ने ताइवान को ऐसा क्या दिया, जिससे बौखलाया चीन, अब होगी कांटे की टक्कर!
Advertisement

वीडियोज

Nitish Kumar Hijab Row: नीतीश कुमार ने खींचा जिस लड़की का हिजाब उसने क्यों छोड़ा बिहार? |ABPLIVE
VB–G RAM G Bill: भारी हंगामे के बीच लोकसभा कल तक स्थगित | Parliament Session | Opposition
VB-G Ram G Yojana Row: लोकसभा में जी राम जी बिल फाड़कर फेंकने की Inside Story!|ABPLIVE
DELHI AIR POLLUTION: या तो BS-6 या फिर U-Turn! सरकार ने लागु किए नए नियम |ABPLIVE
VB–G RAM G Bill: विवाद भारी..बिल पास कराने की तैयारी | Parliament Session | Opposition
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तकिया मस्जिद की जमीन आपकी है? उज्जैन महाकाल की पार्किंग का मामला लेकर पहुंचा मुस्लिम शख्स तो SC ने पूछे तीखे सवाल
तकिया मस्जिद की जमीन आपकी है? उज्जैन महाकाल की पार्किंग का मामला लेकर पहुंचा मुस्लिम शख्स तो SC ने पूछे तीखे सवाल
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव: संजय राउत का बड़ा बयान, 'अजित पवार से शरद पवार गुट का गठबंधन...'
महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव: शरद पवार और अजित पवार गुट के बीच होगा गठबंधन? संजय राउत का बड़ा बयान
क्रिकेट
पिच पर कार, कभी सांप तो कभी उड़ने वाली चींटियां... क्रिकेट मैच रोके जाने के अजब-गजब कारण
पिच पर कार, कभी सांप तो कभी उड़ने वाली चींटियां... क्रिकेट मैच रोके जाने के अजब-गजब कारण
विश्व
अमेरिका ने ताइवान को ऐसा क्या दिया, जिससे बौखलाया चीन, अब होगी कांटे की टक्कर!
अमेरिका ने ताइवान को ऐसा क्या दिया, जिससे बौखलाया चीन, अब होगी कांटे की टक्कर!
बॉलीवुड
सबसे क्यूट स्टार किड कौन? तस्वीरें देखकर मिल जाएगा जवाब
सबसे क्यूट स्टार किड कौन? तस्वीरें देखकर मिल जाएगा जवाब
यूटिलिटी
दिल्ली में इन मजदूरों को सरकार से नहीं मिलेंगे 10 हजार रुपये, जानें कितने हैं अनवेरिफाइड वर्कर्स?
दिल्ली में इन मजदूरों को सरकार से नहीं मिलेंगे 10 हजार रुपये, जानें कितने हैं अनवेरिफाइड वर्कर्स?
हेल्थ
Nasal Cancer: ये 10 सिग्नल दिखें तो हो जाएं अलर्ट, वरना नाक में हो जाएगा कैंसर, 90% लोग मान लेते हैं मामूली दिक्कत
ये 10 सिग्नल दिखें तो हो जाएं अलर्ट, वरना नाक में हो जाएगा कैंसर, 90% लोग मान लेते हैं मामूली दिक्कत
ट्रेंडिंग
भाई ने खरीदी डिफेंडर और इस औरत को सबसे पहले बैठाया, इमोशनल कर देगा यह वीडियो
भाई ने खरीदी डिफेंडर और इस औरत को सबसे पहले बैठाया, इमोशनल कर देगा यह वीडियो
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
Embed widget