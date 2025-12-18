CLAT 2026 टॉपर गीताली गुप्ता का वीडियो वायरल, ऑल इंडिया रैंक देख हुईं इमोशनल

सफलता की कहानी हमेशा लोगों को प्रेरित करती है, लेकिन जब यह कहानी किसी युवा और मेहनती छात्रा की हो तो यह और भी खास बन जाती है. राजस्थान के श्रीगंगानगर की 17 साल की छात्रा गीताली गुप्ता ने CLAT 2026 में ऐसा मुकाम हासिल किया है, जो हर एक प्रतियोगी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है. उन्होंने 119 में से 112.75 अंक हासिल करते हुए ऑल इंडिया रैंक 1 प्राप्त की.

गीताली की यह सफलता केवल उनके लिए ही नहीं, बल्कि उनके परिवार और समाज के लिए भी गर्व का पल है. जब उन्होंने अपना रिजल्ट देखा तो एक बार तो उनको भी अपनी आंखों पर यकीन न हुआ. इसके बाद जो रिएक्शन सामने आया, वह इतना इमोशनल और सच्चा था कि पूरा इंटरनेट ही इमोशनल हो गया. सोशल मीडिया पर उनका यह वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें उनकी खुशी, आश्चर्य और परिवार की खुशी को देखा जा सकता है.

कैसा था वायरल वीडियो में रिएक्शन

वीडियो में देखा जा सकता है कि गीताली अपने घर के मंदिर के सामने बैठकर अपना रोल नंबर डालकर रिजल्ट चेक कर रही हैं. जैसे ही रिजल्ट स्क्रीन पर आया, उनका चेहरा चौंक कर इमोशनल हो गया. ऐसा कि उन्हें शायद खुद भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने CLAT 2026 में पहला स्थान प्राप्त कर लिया है. उनके परिवार के लोग भी इस खुशी में शामिल हुए और घर में खुशी और उत्सव का माहौल बन गया. उनके आंसुओं और मुस्कान दोनों ने यह पल और भी खास बना दिया.

सोशल मीडिया पर लोगों के कमेंट्स

सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. लोग उनके जज्बे और मेहनत की तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स ने कमेंट्स में लिखा कि गीताली की सफलता यह दिखाती है कि लगन और निरंतर मेहनत से कोई भी सपना साकार किया जा सकता है. वहीं, कुछ लोगों ने इस वीडियो को देखकर खुद को प्रेरित बताया और कहा कि ऐसे उदाहरण नए प्रतियोगियों को लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं.

गीताली की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सपने चाहे कितने भी बड़े क्यों न हों, अगर मेहनत, समर्पण और संतुलित तैयारी हो तो उन्हें पूरा किया जा सकता है. उनका यह वायरल वीडियो सिर्फ एक सफलता की झलक नहीं, बल्कि हजारों छात्रों के लिए प्रेरणा का संदेश बन गया है. गीताली गुप्ता ने CLAT 2026 में अपनी कड़ी मेहनत और कॉन्फिडेंस के दम पर इतिहास रचा है.

