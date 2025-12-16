हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Daily Bad Habits: युवाओं की ये 7 आदतें शरीर को कर देती हैं बीमार, एक्सपर्ट्स ने बताया- इसका असर कितना खतरनाक?

Daily Bad Habits: युवाओं की ये 7 आदतें शरीर को कर देती हैं बीमार, एक्सपर्ट्स ने बताया- इसका असर कितना खतरनाक?

दिन भर एक्टिव रहने के लिए कई युवा एनर्जी ड्रिंक का सहारा लेते हैं, हालांकि इनमें मौजूद ज्यादा कैफीन शुगर और स्टिमुलेट्स दिल की धड़कन बढ़ा सकते हैं, नींद खराब कर सकते हैं और एंग्जायटी बढ़ाते हैं.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 16 Dec 2025 08:57 AM (IST)
दिन भर एक्टिव रहने के लिए कई युवा एनर्जी ड्रिंक का सहारा लेते हैं, हालांकि इनमें मौजूद ज्यादा कैफीन शुगर और स्टिमुलेट्स दिल की धड़कन बढ़ा सकते हैं, नींद खराब कर सकते हैं और एंग्जायटी बढ़ाते हैं.

अक्सर युवा मान लेते हैं कि अभी उम्र कम है, इसलिए सेहत पर ध्यान बाद में भी दिया जा सकता है. लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि कुछ गलत आदतें धीरे-धीरे शरीर को अंदर से नुकसान पहुंचाती है, जिसका असर आगे चलकर गंभीर बीमारियों के रूप में सामने आता है. हाल ही में कई एक्सपर्ट्स ने युवाओं की ऐसी आदतों की ओर ध्यान खींचा है जो लंबे समय में दिल, दिमाग और मेटाबॉलिज्म पर बुरा असर डाल सकती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको युवाओं की ऐसी सात आदतें बताते हैं जो शरीर को बीमार कर रही है.

दिन भर एक्टिव रहने के लिए कई युवा एनर्जी ड्रिंक का सहारा लेते हैं, हालांकि इनमें मौजूद ज्यादा कैफीन शुगर और स्टिमुलेट्स दिल की धड़कन बढ़ा सकते हैं, नींद खराब कर सकते हैं और एंग्जायटी बढ़ाते हैं. वहीं रोजाना इनका सेवन ब्लड प्रेशर बढ़ाने के साथ दिल पर एक्स्ट्रा दबाव डाल सकता है.
दिन भर एक्टिव रहने के लिए कई युवा एनर्जी ड्रिंक का सहारा लेते हैं, हालांकि इनमें मौजूद ज्यादा कैफीन शुगर और स्टिमुलेट्स दिल की धड़कन बढ़ा सकते हैं, नींद खराब कर सकते हैं और एंग्जायटी बढ़ाते हैं. वहीं रोजाना इनका सेवन ब्लड प्रेशर बढ़ाने के साथ दिल पर एक्स्ट्रा दबाव डाल सकता है.
इसके अलावा सुबह उठते ही पानी या सही खाना खाने के बजाय सीधे कॉफी या प्रोटीन शेक पीना एक आम आदत बन चुकी है. इससे शरीर में डिहाइड्रेशन बना रहता है और पेट पर भी दबाव पड़ता है. वहीं खाली पेट कैफीन लेने से घबराहट और एसिडिटी की समस्या हो सकती है.
इसके अलावा सुबह उठते ही पानी या सही खाना खाने के बजाय सीधे कॉफी या प्रोटीन शेक पीना एक आम आदत बन चुकी है. इससे शरीर में डिहाइड्रेशन बना रहता है और पेट पर भी दबाव पड़ता है. वहीं खाली पेट कैफीन लेने से घबराहट और एसिडिटी की समस्या हो सकती है.
Published at : 16 Dec 2025 08:57 AM (IST)
Unhealthy Lifestyle Bad Habits Of Youth Youth Health Risks

ENT LIVE
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
