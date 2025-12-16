दिन भर एक्टिव रहने के लिए कई युवा एनर्जी ड्रिंक का सहारा लेते हैं, हालांकि इनमें मौजूद ज्यादा कैफीन शुगर और स्टिमुलेट्स दिल की धड़कन बढ़ा सकते हैं, नींद खराब कर सकते हैं और एंग्जायटी बढ़ाते हैं. वहीं रोजाना इनका सेवन ब्लड प्रेशर बढ़ाने के साथ दिल पर एक्स्ट्रा दबाव डाल सकता है.