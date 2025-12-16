एक्सप्लोरर
Daily Bad Habits: युवाओं की ये 7 आदतें शरीर को कर देती हैं बीमार, एक्सपर्ट्स ने बताया- इसका असर कितना खतरनाक?
दिन भर एक्टिव रहने के लिए कई युवा एनर्जी ड्रिंक का सहारा लेते हैं, हालांकि इनमें मौजूद ज्यादा कैफीन शुगर और स्टिमुलेट्स दिल की धड़कन बढ़ा सकते हैं, नींद खराब कर सकते हैं और एंग्जायटी बढ़ाते हैं.
अक्सर युवा मान लेते हैं कि अभी उम्र कम है, इसलिए सेहत पर ध्यान बाद में भी दिया जा सकता है. लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि कुछ गलत आदतें धीरे-धीरे शरीर को अंदर से नुकसान पहुंचाती है, जिसका असर आगे चलकर गंभीर बीमारियों के रूप में सामने आता है. हाल ही में कई एक्सपर्ट्स ने युवाओं की ऐसी आदतों की ओर ध्यान खींचा है जो लंबे समय में दिल, दिमाग और मेटाबॉलिज्म पर बुरा असर डाल सकती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको युवाओं की ऐसी सात आदतें बताते हैं जो शरीर को बीमार कर रही है.
1/7
2/7
Published at : 16 Dec 2025 08:57 AM (IST)
हेल्थ
7 Photos
युवाओं की ये 7 आदतें शरीर को कर देती हैं बीमार, एक्सपर्ट्स ने बताया- इसका असर कितना खतरनाक?
हेल्थ
6 Photos
दिल की सेहत के लिए रामबाण इलाज, रोज पिएं ये 6 ड्रिंक्स जिससे कंट्रोल में रहेगा कोलेस्ट्रॉल
हेल्थ
6 Photos
सोते समय मुंह खोलकर लेते हैं सांस तो जल्दी हो जाएगी ये दिक्कत, ऐसे दूर करें यह समस्या
हेल्थ
7 Photos
इन 4 दिक्कतों के कारण सिर से कभी दूर नहीं होता डैंड्रफ, क्या आप भी करते हैं ये गलतियां?
हेल्थ
7 Photos
ठंड में भी जरूरी है रूम में वेंटीलेशन, दिनभर बंद रखते हैं खिड़की-दरवाजे तो हो जाएगी ये प्रॉब्लम
हेल्थ
7 Photos
इन 5 आदतों को तुरंत छोड़ दें, वरना बॉडी में बढ़ता जाएगा विसरल फैट! जानें इसे घटाने के आसान तरीके
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
भारत पर जिसने लगाया 50 फीसदी टैरिफ, उस मेक्सिको की करेंसी कितनी मजबूत, हैरान कर देगा आंकड़ा
दिल्ली NCR
दिल्ली के जाफराबाद में देर रात 2 सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या, बुआ के बेटों पर मर्डर का शक
विश्व
ओमान जाएंगे पीएम मोदी, वहां के 500 भारत में बना देंगे लखपति, करेंसी की वैल्यू उड़ा देगी होश
क्रिकेट
1996 विश्व कप विजेता कप्तान को जेल में बंद करेगा भारत का ये पड़ोसी देश, 23.5 करोड़ रुपये के तेल घोटाले का आरोप
Advertisement
हेल्थ
7 Photos
युवाओं की ये 7 आदतें शरीर को कर देती हैं बीमार, एक्सपर्ट्स ने बताया- इसका असर कितना खतरनाक?
हेल्थ
6 Photos
दिल की सेहत के लिए रामबाण इलाज, रोज पिएं ये 6 ड्रिंक्स जिससे कंट्रोल में रहेगा कोलेस्ट्रॉल
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion