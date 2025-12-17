एक्सप्लोरर
Kidney Damage: यूरिन का रंग हो गया ऐसा तो समझ जाएं सड़ने लगी है किडनी, तुरंत भागें डॉक्टर के पास
Early Symptoms Of Kidney Failure: किडनी की दिक्कत पिछले कुछ सालों में तेजी के साथ बढ़ा है, इसके पीछे हमारा लाइफस्टाइल है. चलिए आपको बताते हैं कि यूरिन के रंग से कैसे इसका पता चलता है.
यूरिन का रंग कई वजहों से बदल सकता है. इसमें प्रोटीन, शुगर या खून की मात्रा बढ़ने पर पेशाब का रंग गहरा हो सकता है. कई बार यह बदलाव इस बात का संकेत होता है कि किडनी ठीक से काम नहीं कर पा रही है, लेकिन हर बार ऐसा होना जरूरी नहीं है. चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं.
Published at : 17 Dec 2025 04:22 PM (IST)
