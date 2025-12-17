अक्सर डिहाइड्रेशन, हाल में खाया गया खाना, पीए गए पेय पदार्थ या कुछ दवाइयों की वजह से भी यूरिन का रंग बदल जाता है. अगर बिना किसी साफ वजह के पेशाब का रंग असामान्य लगे, तो इसे नजरअंदाज करने के बजाय डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी होता है.