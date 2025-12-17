हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थKidney Damage: यूरिन का रंग हो गया ऐसा तो समझ जाएं सड़ने लगी है किडनी, तुरंत भागें डॉक्टर के पास

Early Symptoms Of Kidney Failure: किडनी की दिक्कत पिछले कुछ सालों में तेजी के साथ बढ़ा है, इसके पीछे हमारा लाइफस्टाइल है. चलिए आपको बताते हैं कि यूरिन के रंग से कैसे इसका पता चलता है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 17 Dec 2025 04:22 PM (IST)
यूरिन का रंग कई वजहों से बदल सकता है. इसमें प्रोटीन, शुगर या खून की मात्रा बढ़ने पर पेशाब का रंग गहरा हो सकता है. कई बार यह बदलाव इस बात का संकेत होता है कि किडनी ठीक से काम नहीं कर पा रही है, लेकिन हर बार ऐसा होना जरूरी नहीं है. चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं.

अक्सर डिहाइड्रेशन, हाल में खाया गया खाना, पीए गए पेय पदार्थ या कुछ दवाइयों की वजह से भी यूरिन का रंग बदल जाता है. अगर बिना किसी साफ वजह के पेशाब का रंग असामान्य लगे, तो इसे नजरअंदाज करने के बजाय डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी होता है.
जब किडनी खराब होने लगती है, तो यूरिन का रंग लाल या भूरे रंग का हो सकता है. कई मामलों में यह बहुत गहरे एंबर रंग का भी दिखाई देता है. कभी-कभी इसका रंग कोला या चाय जैसा भी लग सकता है.
Published at : 17 Dec 2025 04:22 PM (IST)
