पंजाब में ब्लॉक समिति चुनाव में जीत का जश्न मना रहे आम आदमी पार्टी (AAP) और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच गुरुवार (18 दिसंबर) को हिंसक झड़प हो गई. जानकारी के मुताबिक आप नेता जीत का जुलूस निकाल रहे थे, इसी दौरान कांग्रेसी भी वहां आ गए. जिसके बाद उनके बीच बहस हो गई.

आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उनके साथ जमकर मारपीट की गई. इसके बाद फायरिंग की गई, जिसमें पांच से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. इनमें से चार लोगों की हालत गंभीर है.जिनकी पहचान गुरमुख सिंह (65), रविन्द्र सिंह (44), गुरदीप सिंह (32), उदमवीर सिंह (25) साल और मनदीप सिंह (36) के तौर पर हुई है. तीनों को आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना

यह मामला गिल क्षेत्र स्थित बचित्तर नगर का है. घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है. मामले की जांच की जा रही है. घायलों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं. वहीं गुस्साए लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना लगा दिया है.

AAP ने कांग्रेस नेता पर लगाया आरोप

अस्पताल में भर्ती घायल रविंदर सिंह ने बताया कि वह आम आदमी पार्टी की जीत की खुशी में इलाके में धन्यवाद रैली निकाल रहे थे. जिसके बाद मौके पर कांग्रेस के नेता जसबीर सिंह गाली-गलौज करने लगा. हमने उसे कुछ नहीं कहा. वह गुस्से में आकर मारपीट करने लगा. उसने कई लोगों के साथ झड़प की और गोलियां चलाई दी. रविंदर मुताबिक 15 से 20 गोलियां चली है. गांव के 3 से 4 लोग घायल हुए है. जो लोग घायल हुए है उनकी टांगों पर गोलियां लगी है.

वहीं आप कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर धरना लगा दिया और अरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की. उधर दूसरी ओर थाना सदर की पुलिस मामले की जांच की बात तो कर रही है लेकिन कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से बच रही है.