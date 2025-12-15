हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थSleeping With Face Covered: ठंड में मुंह तक रजाई ओढ़कर तो नहीं सो रहे हैं आप, हो सकती हैं ये दिक्कतें

Sleeping With Face Covered: ठंड में मुंह तक रजाई ओढ़कर तो नहीं सो रहे हैं आप, हो सकती हैं ये दिक्कतें

Winter Sleeping Habits: ठंड के समय हम पूरा मुंह ढंककर सोते हैं, हमें ऐसा करना अच्छा लगता है. चलिए आपको बताते हैं कि आपका यह कदम कितना खतरनाक हो सकता है आपकी सेहत के लिए.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 15 Dec 2025 06:27 PM (IST)
Winter Sleeping Habits: ठंड के समय हम पूरा मुंह ढंककर सोते हैं, हमें ऐसा करना अच्छा लगता है. चलिए आपको बताते हैं कि आपका यह कदम कितना खतरनाक हो सकता है आपकी सेहत के लिए.

सर्दियों की ठंड बढ़ते ही मोटी रजाई और कंबल में दुबककर सोना आम बात है. कई लोग ज्यादा गर्मी के लिए अनजाने में रजाई को मुंह तक खींच लेते हैं. लेकिन जो आदत आरामदेह लगती है, वही सेहत के लिए नुकसानदायक भी हो सकती है. चलिए आपको बताते हैं कि इससे क्या दिक्कत हो सकती है.

1/7
एक्सपर्ट के मुताबिक, सोते समय चेहरे को ढकने से सांस लेने में रुकावट आ सकती है. इससे नींद की क्वालिटी प्रभावित होती है और खासतौर पर फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों वाले लोगों को परेशानी हो सकती है. लंबे समय तक ऐसा करने से शरीर पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है.
एक्सपर्ट के मुताबिक, सोते समय चेहरे को ढकने से सांस लेने में रुकावट आ सकती है. इससे नींद की क्वालिटी प्रभावित होती है और खासतौर पर फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों वाले लोगों को परेशानी हो सकती है. लंबे समय तक ऐसा करने से शरीर पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है.
2/7
जब मुंह और नाक रजाई के अंदर होते हैं, तो बाहर की ताजी हवा कम मिल पाती है. ऐसी स्थिति में इंसान अपनी ही छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा सांस के जरिए अंदर लेता है. इससे ऑक्सीजन का स्तर घट सकता है.
जब मुंह और नाक रजाई के अंदर होते हैं, तो बाहर की ताजी हवा कम मिल पाती है. ऐसी स्थिति में इंसान अपनी ही छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा सांस के जरिए अंदर लेता है. इससे ऑक्सीजन का स्तर घट सकता है.
Published at : 15 Dec 2025 06:27 PM (IST)
Tags :
Sleeping With Face Covered Winter Sleeping Habits Blanket Over Face While Sleeping

हेल्थ फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
नितिन नबीन दूसरे सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष, खरगे सबसे बुजुर्ग; सबसे कम उम्र के किस नेता के पास पार्टी की कमान?
नितिन नबीन दूसरे सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष, खरगे सबसे बुजुर्ग; सबसे कम उम्र के किस नेता के पास पार्टी की कमान?
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव की तारीखों का ऐलान, 15 जनवरी को BMC के लिए वोटिंग, 16 को नतीजे
महाराष्ट्र: नगर निगम चुनाव का बजा बिगुल, 15 जनवरी को BMC के लिए वोटिंग, 16 को नतीजे
इंडिया
'देवता को एक मिनट भी विश्राम नहीं करने देते और धनी लोग तो..., श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन की टाइमिंग पर बोले CJI सूर्यकांत
'देवता को विश्राम नहीं करने देते', श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन की टाइमिंग पर बोले CJI सूर्यकांत
बॉलीवुड
'धुरंधर' के ब्लॉकबस्टर होने पर इमोशनल हुए रणवीर सिंह, पोस्ट शेयर कर कही दिल की बात
'धुरंधर' के ब्लॉकबस्टर होने पर इमोशनल हुए रणवीर सिंह, कही दिल की बात
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Gold Investors Alert! अब पुराने Gold से भी कमाएं Passive Income | Gold Leasing Explained
Vodafone Idea में तूफानी तेजी! AGR Moratorium की खबर से शेयर 52-Week High पर| Paisa Live
Indian Stock Market गिरा! FPI Selling, Global Weakness का असर | Paisa Live
India@2047 Entrepreneurship Conclave: इंडिगो मिस मैनेजमेंट पर ये बोलकर राघव ने किस पर साधा तंज?
India@2047 Entrepreneurship Conclave: जाने कैसे होगा 'MY भारत' प्लेफॉर्म से युवाओं का विकास !

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: क्या संघ ‘हिंदू राष्ट्र’ के अपने लक्ष्य से पीछे हट रहा है ?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नितिन नबीन दूसरे सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष, खरगे सबसे बुजुर्ग; सबसे कम उम्र के किस नेता के पास पार्टी की कमान?
नितिन नबीन दूसरे सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष, खरगे सबसे बुजुर्ग; सबसे कम उम्र के किस नेता के पास पार्टी की कमान?
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव की तारीखों का ऐलान, 15 जनवरी को BMC के लिए वोटिंग, 16 को नतीजे
महाराष्ट्र: नगर निगम चुनाव का बजा बिगुल, 15 जनवरी को BMC के लिए वोटिंग, 16 को नतीजे
इंडिया
'देवता को एक मिनट भी विश्राम नहीं करने देते और धनी लोग तो..., श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन की टाइमिंग पर बोले CJI सूर्यकांत
'देवता को विश्राम नहीं करने देते', श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन की टाइमिंग पर बोले CJI सूर्यकांत
बॉलीवुड
'धुरंधर' के ब्लॉकबस्टर होने पर इमोशनल हुए रणवीर सिंह, पोस्ट शेयर कर कही दिल की बात
'धुरंधर' के ब्लॉकबस्टर होने पर इमोशनल हुए रणवीर सिंह, कही दिल की बात
क्रिकेट
अकेले कर दिया टीम इंडिया का काम तमाम, अब ICC ने इस प्लेयर को दिया इनाम; शेफाली वर्मा को भी खास सम्मान
अकेले कर दिया टीम इंडिया का काम तमाम, अब ICC ने इस प्लेयर को दिया इनाम; शेफाली वर्मा को भी खास सम्मान
यूटिलिटी
मार्च से पहले पीएफ से यूपीआई होगा लिंक, ATM से निकलेगा पैसा; जानें कैसे आसान हो जाएगा प्रोसेस
मार्च से पहले पीएफ से यूपीआई होगा लिंक, ATM से निकलेगा पैसा; जानें कैसे आसान हो जाएगा प्रोसेस
नौकरी
बिहार BSSC Inter Level 2025: फीस जमा करने की डेडलाइन आज, 18 दिसंबर तक कर सकते हैं फाइनल आवेदन
बिहार BSSC Inter Level 2025: फीस जमा करने की डेडलाइन आज, 18 दिसंबर तक कर सकते हैं फाइनल आवेदन
ट्रेंडिंग
Video: शादी हो रही है या युद्ध की तैयारी? हाथों में गन लिए दूल्हा दुल्हन ने मारी एंट्री- वीडियो हो रहा वायरल
शादी हो रही है या युद्ध की तैयारी? हाथों में गन लिए दूल्हा दुल्हन ने मारी एंट्री- वीडियो हो रहा वायरल
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
ENT LIVE
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Embed widget