एक्सपर्ट के मुताबिक, सोते समय चेहरे को ढकने से सांस लेने में रुकावट आ सकती है. इससे नींद की क्वालिटी प्रभावित होती है और खासतौर पर फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों वाले लोगों को परेशानी हो सकती है. लंबे समय तक ऐसा करने से शरीर पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है.